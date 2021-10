1 Il bacio tra Nicola Pisu e Alex Belli

Nelle ultime ore i vipponi del Grande Fratello Vip 6 hanno avuto modo di divertirsi e distrarsi da tutte le incomprensioni nate in questi giorni. Molte, infatti, le liti scoppiate all’interno della Casa. Possiamo, per esempio, quella tra Samy e Alex dopo che il primo si era risentito di un comportamento dell’attore. Da questo litigio, poi, ne sono nati altri. Uno tra tutti dovuto alla frase infelice pronunciata da Soleil e che ha particolarmente offeso Samy, Ainett e Raffaella. Fatto sta che la notte scorsa è stato tutta incentrata sul divertimento. Un momento in particolare ha visto al centro Alex Belli e Nicola Pisu.

I concorrenti cantavano e bevevano in completa allegria. Nel video qui sotto, però, possiamo vedere un momento molto particolare della serata. L’utente che ha postato il filmato su Twitter ha commentato: “Ma Alex e Nicola cos’è questo cinema? Mi sento male, vi amo“. Nelle immagini, infatti, vediamo Jo Squillo che fa la deejay con il microfono in mano e Carmen Russo che le dà un bacio sulla guancia e l’abbraccia. Davanti a loro, invece, notiamo Soleil, con accanto Alex Belli e a un certo punto si avvicina Nicola Pisu.

MA ALEX E NICOLA COSA È QUESTO CINEMA MI SENTO MALE VI AMO #GFVIP pic.twitter.com/tT2iMK7Avr — Nic🦋 (@namelessniic) October 3, 2021

Non appena il figlio di Patrizia Mirigliani è accanto ai due, Soleil lo bacia su una guancia. L’attore, invece, gli prende il mento con la mano, lo avvicina e gli dà un bacio in bocca. Ovviamente non si tratta di alcun momento romantico tra i due, ma di semplice goliardia. Fatto sta che in molti, sul web, si sono esaltati e si sono molto divertiti ad assistere a questa simpatica scena. Si tratta di un momento di leggerezza anche per Nicola, il quale ha avuto una vita abbastanza difficile e complicata. Lo ha raccontato proprio lui i primi giorni all’interno del reality di Alfonso Signorini.

Rivediamo, quindi, alcune sue parole in merito. Continuate a leggere…