1 Le dinamiche organizzate da Alex Belli

In questi giorni si parla di Alex Belli per quanto accaduto con Soleil all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, però, è stata lanciata un’indiscrezione secondo la quale il gieffino avrebbe preso accordi all’esterno del reality per organizzare delle finte dinamiche. A riportare il rumor ci ha pensato Amedeo Venza sul suo account Instagram. Questo ciò che ha scritto:

Alex Belli avrebbe organizzato una paparazzata con una giovane influencer (di cui non so ancora il nome) per creare dinamiche dentro e fuori dal programma, con la benedizione di sua moglie Delia! Così mi hanno detto fonti vicine… Vedremo se lo tireranno fuori o faranno scemare questa pagliacciata.

Chi sarà questa misteriosa influencer? Per il momento, purtroppo, non ne abbiamo idea. Forse lo scopriremo più avanti se effettivamente ne parleranno al Grande Fratello Vip oppure se qualche altra personalità del web darà lo scoop in anteprima. Staremo a vedere che cosa succederà nella vita di Alex Belli. Nel frattempo, però, all’interno della Casa è stata organizzata una settimana dedicata ai baci e ne ha parlato Alfonso Signorini nell’ultima diretta di lunedì 25 ottobre 2021:

Questa è stata la settimana dei baci e il GF si è divertito. Ma scusate, mi fate rivedere il video? Perché tra tutti c’è stato un bacio in particolare che mi ha destato qualche sospetto. Perché mi è sembrato un po’ troppo reale, direi davvero realistico. Oserei dire un po’ troppo spontaneo. Guardate che energia e impeto c’hanno messo. Alex mi sembra che tu ci abbia preso un po’ troppo gusto o mi sbaglio? Tra di voi vedo una certa complicità, vi guardate, vi inseguite, c’è una bella complicità. Sappiate che vi controlleremo meglio.

Ma come hanno commentato Alex Belli e Soleil Sorge per quanto riguarda questo momento? Andiamo a scoprirlo…