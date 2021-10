GF Vip: il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge

Nel pomeriggio odierno il Grande Fratello Vip ha voluto smuovere un po’ gli animi della Casa. Come? Proponendo un freeze molto speciale, che ha coinvolto ovviamente anche Alex Belli e Soleil Sorge. In sintesi, come citato dal comunicato che vi riporteremo in seguito, al segnale sonoro ogni vippone deve baciare un compagno:

“Vipponi, da oggi sarete protagonisti di un nuovo Freeze, un classico del Grande Fratello: il Kiss Freeze! Nel momento in cui sentirete risuonare nella Casa le note del brano Kiss, dovrete dare un bacio a chi vi sta di fianco. Dovete continuare a mantenere un bacio frizzato, continuando fino alla fine del Freeze: i baci, istanti di un tempo congelato”.

Mentre alcuni concorrenti sembrano rimasti un po’ timorosi per via delle loro storie d’amore fuori dalla Casa del GF Vip o comunque hanno fatto in modo di non darsi un bacio vero e proprio (chi mettendo una mano davanti, chi sulla guancia o fronte), c’è chi invece non si è fatto troppi problemi. È il caso di Soleil Sorge e Alex Belli. I due si sono ritrovati accidentalmente nell’antibagno nello stesso momento e mentre lei stava uscendo dal bagno è scattato il Kiss Freeze, che li ha così portati a scambiarsi un bacio. A restare sorpresa anche Francesca Cipriani, che ha esclamato: “Oddio ma si sono baciati in bocca”. Anche se qualcuno crede sia riferita a qualcun altro la frase e non a loro.

In questo video c'è il bacio tra Soleil e Alex; Jessica e Lulu #GFVIP

(QUI IL VIDEO COMPLETO) Si tratta ovviamente di una prova del Grande Fratello Vip, dunque nulla che lasci pensare a secondi fini, anche se c’è da dire che alcuni utenti notano comunque una certa vicinanza tra i due. Il fatto ha comunque fatto rumore tra i fan di Alex Belli e Soleil Sorge. Come reagirà Delia Duran a tutto ciò, proprio oggi che è passato un aereo con la speciale dedicato da lei e dal FC dell’attore? La modella non ha mai nascosto di essere molto gelosa e ha raccontato a Casa Chi che potrebbe fare irruzione nella Casa semmai dovesse vederli troppo intimi. Occhio!

