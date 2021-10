1 Il rifiuto di Alex Belli di dormire con le donne

La questione letti nella Casa del GF Vip è uno degli argomenti delle ultime ore, con Alex Belli che ha fatto una precisa richiesta ai suoi compagni di viaggio, sebbene questi ultimi abbiano provato a convincerlo. Pare infatti che l’attore, per rispetto di sua moglie Delia Duran, abbia avanzato espressamente la proposta ai suoi compagni di non dormire con nessuna delle donne presenti.

Tutto è cominciato quando Lucrezia Selassié si è avvicinata a lui nel dopo puntata di ieri e gli ha detto: “Dormo in camera con Ainett. Posso dormire al posto di Nicola oggi con voi? No? Perché? Loro mi hanno detto di sì”, ha domandato confusa la ragazza. A quel punto Alex Belli ha detto che lui non ha alcuna intenzione di dormire con le coinquiline:

“No, io non posso dormire. Io vi chiedo cortesemente, ve lo dico adesso e non lo ridico più, io non dormo vicino a una donna. Soleil? E scusa lei non è una donna? No, Lulù non sei tu il problema. Sono un uomo sposato e non voglio dormire con altre donne. Ve lo chiedo cortesemente. Poi sapete che io sono uno che gioca tutto il giorno, però non mettetemi in questa condizione. Qui siamo ripresi e anche se non lo fossimo sarebbe lo stesso. Ho rispetto nei confronti della donna che ho fuori. Va bene?”.

Ha precisato Alex Belli, che ha proseguito: “No, ragazzi, non mettetemi in questa situazione”. L’attore ha quindi spiegato anche a Jo Squillo la sua posizione e rivolgendosi a Nicola Pisu ha detto: “Poi se capita che tu una sera vuoi dormire da un’altra parte, io piuttosto mi metto lì sui divani. Te lo dico sinceramente. Non mettetemi però in questa condizione”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Questa quindi la forte presa di posizione da parte di Alex Belli. Che ne pensate? Qualche settimana fa a parlare di lui è stata proprio sua moglie Delia Duran…