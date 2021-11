In questi giorni non si parla d’altro che di Alex Belli, di Soleil Sorge e di Delia Duran. Come sappiamo infatti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 l’attore e l’influencer si sono particolarmente avvicinati, scatenando la gelosia della modella. Quest’ultima così lo scorso venerdì ha deciso di avere non solo un confronto con Soleil, durante il quale l’ha duramente attaccata, ma anche con Alex, dove ha manifestato la sua delusione. Come se non bastasse poche ore fa Delia è tornata in tv e nel salotto di Barbara d’Urso ha nuovamente attaccato la Sorge, affermando:

“Gatta morta? Più viva che morta. Si tratta di una gatta che sa come aggredire le persone. Ha una doppia faccia. Non l’ho vista così con Alex, ma anche con altri. Direi che sa bene come rigirare le frittate. Lei doveva fermarsi, invece è andata oltre con mio marito. Non è facile, siamo esseri umani che possono sbagliare. Lui avrà anche sbagliato, ma io gli sto dando una seconda possibilità. Ha le sue debolezze e mancanze d’affetto. Per questo avrà anche sbagliato“.