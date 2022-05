La madre di Soleil Sorge VS Alex Belli

Qualche giorno fa Soleil Sorge a Pomeriggio 5 ha rivelato il vero motivo per cui ha deciso di defolloware Alex Belli e altri vipponi su Instagram. Una scelta inevitabile, a quanto pare, che ha fin da subito suscitato delle reazioni. L’attore, prima dell’intervento della Sorge da Barbara d’Urso, ne aveva parlato in trasmissione rivelando di avere comunque un buon rapporto con l’ex coinquilina e di chiedere a lei il perché di questo gesto. A Casa Chi, invece, il Man ha parlato di “comportamenti incoerenti”.

Adesso però sembrano esserci degli sviluppi importanti. Probabilmente riferito alle parole di Soleil Sorge, Alex Belli è tornato a dire la sua e tra le storie di Instagram si è sfogato: “Quanta ipocrisia e incoerenza!! Mi piace perché certe persone sono convinte che io abbia bisogno di parlare di loro o semplicemente di essere associato a loro!! Bene, si sbagliano, perché hanno totalmente la mia indifferenza!! La mia vita e il mio lavoro è totalmente staccato da queste dinamiche!! Buona vita… e fatevene una ragione!!! Alex”.

Quanto scritto da Alex Belli ha mandato su tutte le furie la signora Wendy Kay. La mamma di Soleil Sorge, che non ha mai nascosto la sua poca simpatia verso l’attore, ha voluto esporsi. La madre dell’ex gieffina non ama immischiarsi nella vita di sua figlia, ma stavolta si è detta davvero stufa e per questo è intervenuta per difenderla e dare contro l’attore. Su Instagram ha quindi pubblicato una storia che dice quanto segue:

“Buongiorno. Solitamente resto neutrale quando si tratta di personaggi televisivi. Ma ho ascoltato blaterare Alex Belli nei confronti di mia figlia per l’ennesima volta, ora basta. Vorrei che smettessi di dire bugie in quanto Soleil non lo ha mai più sentito da quando è uscita dalla Casa e non ha interesse in nessun tipo di rapporto ora o mai con Belli e il suo seguito. Certa che le fantasie pubblicitarie finiscono qui, vi auguro una buona domenica a tutti”.

Questo scontro a distanza tra Alex Belli e la mamma di Soleil Sorge avrà nuovi risvolti?

