Un video smentisce Alex Belli

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato (prima dell’incontro infuocato con Delia Duran) della chiacchierata in sauna tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due parlavano del loro rapporto e hanno fatto un primo bilancio, specie dopo che in tanti hanno ipotizzato che tra loro potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia a seguito di alcuni gesti inequivocabili. Entrambi hanno spesso frenato, vista la situazione fuori, ma gli atteggiamenti (in particolare quelli di Alex) continuano a far discutere. L’attore ha intenzione di proseguire questa conoscenza e l’influencer ha ipotizzato a ciò che sarà fuori, facendo degli esempi:

“Ma pensa a quanto sarà ancora più bello fuori, anche con Davide e Katia, potendo esprimere questa nostra complicità o creatività, amicizia, essenza, con tutto il nostro mondo. Invitare Katia a cena e vedere una sua opera insieme. Pensa magari noi che sistemiamo Delia, mentre tu le fai gli scatti. Anche con Davide creare un contenuto insieme. Nel nostro mondo, nella nostra vita”.

Ha spiegato Soleil Sorge, mentre Alex Belli ha confessato di avere paura: “E tu pensi che sia possibile? Che noi quando usciamo ci possiamo vedere? Perché questa è una delle mie più grandi paure. Molte volte è difficile”. La gieffina gli ha quindi suggerito di viversi il presente. Ma c’è un ma…

Alex Belli in stanza arancione, mentre parlava con alcuni suoi compagni, ha dato una versione totalmente opposta, raccontando come sia stata Soleil a porgergli la domanda su ciò che sarà fuori: “A un certo punto lei mi dice ‘Senti ma secondo te quando usciamo di qua noi ci rivedremo mai’. Io gli ho detto ‘Ma spero di non rivederti mai più, ma detto in quel modo…”

Insomma le due versioni non sembrano combaciare e i fan dell’influencer si sono già preoccupati di fare arrivare il video alle due opinioniste. Semmai queste parole dovessero emergere nel corso della puntata del GF Vip di domani potrebbero creare qualche incomprensione tra Soleil Sorge e Alex Belli. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto quel che possiamo dire è che l’influencer dopo l’arrivo di Delia Duran, moglie dell’attore, ha preso le distanza da lui in più occasioni. Ieri sera, per esempio, lui le ha chiesto di fare un bagno in piscina beccandosi un secco ‘no’. Nel frattempo Alex sembra aver ritrovato Aldo Montano, o almeno è ciò che spera dopo le liti dei giorni scorsi.

