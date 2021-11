Urla contro Alex Belli al GF Vip

Sembra apparentemente una domenica tranquilla nella Casa del GF Vip, specie dopo i festeggiamenti per il compleanno di Miriana Trevisan. A smuovere gli animi dei vipponi, però, ci hanno pensato le urla dei fan, fuori dall’abitazione di Cinecittà rivolte principalmente ad Alex Belli. Cosa è successo? Ve lo raccontiamo subito.

Muniti di megafono alcuni sono corsi fuori dalle quattro mura e hanno cominciato a dire cosa pensano di Alex Belli e non sono stati di certo teneri nei suoi confronti. Anzi. Jessica Selassié, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Sophie Codegoni e Lucrezia Selassié erano in giardino e hanno sentito per bene le parole nei confronti dell’attore di CentoVetrine. Alcune di esse sono state ripetute anche a voce alta. Tra i commenti delle concorrenti hanno capito, ci sono alcune frasi: “Sei un cornuto nato”, ha detto Jessica Selassié, mentre faceva ritorno dentro.

Francesca Cipriani, un po’ preoccupata, ha commentato rivolgendosi a Lucrezia Selassié: “Se esce fuori Alex sarà dura eh, ti rendi conto?”. La Princess e gli altri hanno aggiunto ancora ciò che sentivano dai fan del GF Vip: “Alex sei una m***a, fai schifo, sei finito, fai ridere, sei un fallito”.

L’ex Pupa, preoccupata per la reazione del coinquilino Alex Belli, ha suggerito agli altri di non dire nulla. Sempre le persone in questione hanno anche suggerito a qualcuno di “stare vicino a Lulù” e si è appreso anche una raccomandazione a Soleil Sorge.

GLIENE STANNO DICENDO DI TUTTI I COLORI AD ALEX 🔥📢

U R L A L O #gfvip pic.twitter.com/i40e80T0vP — rossella 🤺 (@unagiaslifes) November 7, 2021

I concorrenti del GF Vip sono parsi piuttosto scossi dalle parole contro Alex Belli e, almeno per ora, hanno preferito non raccontargli nulla. Non è escluso, però, che qualcuno possa riferirgli quanto successo questo pomeriggio in giardino. A quel punto come reagirà? Una cosa è certa: a scatenare le dinamiche non solo i concorrenti, ma ci pensano anche da fuori!

Per non perdervi nemmeno una news sul Grande Fratello Vip continuate a seguirci.

Novella 2000 © riproduzione riservata.