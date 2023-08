NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Agosto 2023

Grande traguardo per Alex Wyse

Sono trascorsi quasi due anni da quando Alex Wyse è entrato a far parte della scuola di Amici 21. Da quel momento il cantante ha raggiunto un successo dietro l’altro, e in concomitanza della fine della sua esperienza all’interno del talent show di Maria De Filippi ha pubblicato il disco Non Siamo Soli, che ha scalato le classifiche musicali. Ma non è finita qui. Lo scorso 4 novembre infatti Alex ha anche rilasciato il suo secondo album, Ciò che abbiamo dentro, anticipato dal singolo Mano Ferma. Anche stavolta il progetto discografico del giovane artista ha ottenuto un enorme successo, e poco fa è arrivata per Wyse una grande soddisfazione.

L’album Ciò che abbiamo dentro è stato infatti certificato Disco d’Oro, e lo stesso Alex ha condiviso la notizia sui suoi social. Il cantante nel mentre ha annunciato due concerti speciali che si terranno a Milano il prossimo gennaio, e i biglietti per questi attesissimi live sono già andati a ruba.

Proprio in merito a questi due nuovi spettacoli, che nascono con uno scopo ben preciso, Alex Wyse sui suoi profili social ha affermato:

“Ciao persone, è da un po’ di tempo che sono in silenzio. È stato un periodo particolare, che mi ha permesso di raccogliere le idee, fare ordine, comporre musica, capire tante cose. Ho bisogno di tornare sul palco perché sento la vostra mancanza, ho bisogno di urlare di nuovo assieme a voi e di rivivere quella magia.

“A NIGHT WITH” non sarà solo un concerto, ma qualcosa di nuovo. Un posto intimo dove raccontarci, dove emozionarci, “dove vivere il nostro concerto in corpo e sentire il rimbombo di tutto ciò che abbiamo dentro”. Questa sarà la prima di tante altre date in cui canteremo anche canzoni che non abbiamo ancora urlato assieme”.