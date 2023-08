Non sarebbe finita tra Belen e Stefano e ci sarebbe lo zampino di Maria De Filippi

NEWS

Debora Parigi | 7 Agosto 2023

Maria De Filippi starebbe intervenendo nella storia tra Belen e Stefano

La storia d’amore protagonista di quest estate 2023 è quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Come un film già visto, il loro rapporto è giunto per l’ennesima volta al capolinea. E così ognuno è andato per la sua strada, via le fedi al dito e addirittura nuovi flirt accostati ad entrambi.

Lei è stata paparazza con l’imprenditore Elio Lorenzoni. Di lui si è parlato di un avvicinamento ad Alessia Marcuzzi, mentre una segnalzione recente parla di Emma Marrone avvistata a casa sua a Posillipo per un pranzo con la famiglia. E subito si è parlato di un ritorno di fiamma, che però pare fosse solo una visita in amicizia.

Comunque adesso ci sono nuovi dettagli sull’ex coppia, che potrebbe tornare ad essere tale. In pratica sembra che non sia ancora finita tra loro, che possa esserci ancora una speranza di tornare insieme. E a fare da anello di congiunzione per un chiarimento e un ritorno insieme ci sarebbe addirittura Maria De Filippi.

A lanciare questa indiscrezione è stato il settimanale Nuovo TV che ha scritto sulle sue pagine: “Lei vede un altro e lui è in vacanza con il figlio. Tra loro però non è finita, torneranno presto insieme. Maria lavora già per farli ricucire. Lei è una delle poche che può riuscirci. Maria per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare”.

Insomma in tutta la vicenda che coinvolge Belen e Stefano ci sarebbe anche lo zampino di Maria De Filippi che, secondo le persone informate sui fatti, starebbe facendo di tutto per far riavvicinare il conduttore e la showgirl. Un ruolo di mediazioni quello della nota presentatrice che, come sappiamo, è brava a far rilfettere gli altri e a far tornare il sereno tra persone che hanno litigato.