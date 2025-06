Nervi tesissimi a L’Isola dei Famosi, quando si è acceso lo scontro tra Mirko Frezza e Patrizia Rossetti: “Hai rotto il ca**o, il riso non te lo do”, ha urlato l’attore alla conduttrice, che ha ribattuto per le rime. Lui poi ha minacciato di volersene andare.

Isola, scontro acceso tra Mirko e Patrizia

Daytime infuocato quello andato in onda oggi su Canale 5 alle 13:40. Come preannunciato dall’inviato Pierpaolo Pretelli, a L’Isola dei Famosi i nervi sono ormai a fior di pelle e basta poco per far esplodere le tensioni. Protagonisti dello scontro del giorno: Mirko Frezza e Patrizia Rossetti.

Tutto è partito da una discussione sul pesce. Mirko si è lamentato del fatto che Patrizia non volesse mangiarlo per avere più riso: “Tu non mangi pesce perché non ti va di mangiarlo. È diverso”, ha detto l’attore in confessionale ai microfoni de L’Isola.

Patrizia chiede a Mirko una porzione di riso più abbondante poiché non le piace il pesce, ma tra i due scoppia subito un'accesa discussione.#Isola pic.twitter.com/zOJO5vTfNu — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 14, 2025

Patrizia non è rimasta in silenzio e ha replicato ricordandogli di averlo visto fare lo stesso con il cocco. Infastidito, Mirko l’ha provocata: “Che pesce mangi in Italia?”. La Rossetti, secca, ha risposto: “Saranno ca**i miei cosa mangio”, e il naufrago de L’Isola ha perso la calma: “Fai come ca**o ti pare, io il riso non te lo do”.

Lo scontro tra Mirko e Patrizia si fa sempre più acceso, tra tensioni legate al cibo e differenze di carattere che mettono a dura prova l’equilibrio del gruppo.#Isola pic.twitter.com/BGJLL2vdQK — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 14, 2025

Lo scontro a L’Isola è degenerato ulteriormente. Mirko ha rinfacciato a Patrizia la sua nomination e ha sbottato: “Se vuoi che ti dico come la penso, ti dico che hai rotto il ca**o”. Patrizia, con fermezza, ha replicato: “Guardami negli occhi Mirko e dimmi la verità. Io per un mese non ti ho dato riso in più?”

Mirko ha infine ammesso che dietro tutto c’era il malessere legato alla nomination ricevuta da Patrizia: “Io non ti ho mai nominato… e ora dici che non dico quel che penso?”

"Ti sei inventata tre c4zz4t3 per nominarmi"

La discussione tra Mirko e Patrizia si sposta sulla questione nomination.#Isola pic.twitter.com/Sgm0828dMb — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 14, 2025

Poco dopo però i due hanno avuto modo di chiarire. Lo scontro a L‘Isola dei Famosi si è chiuso con un abbraccio e le scuse di Mirko: “Ti chiedo scusa, sono stanco, me ne voglio andare via”. Un momento carico di tensione che conferma quanto la convivenza in Honduras stia mettendo tutti a dura prova.

Ma ora Mirko cosa farà? Deciderà di abbandonare l’Isola dei Famosi o resisterà nonostante tutto?