Sebbene si sia concluso da alcune settimane, il Grande Fratello prosegue anche fuori. Alfonso D’Apice sui social ha lanciato una una frecciata e in molti pensano che parli di Helena e Javier.

La frecciata di Alfonso D’Apice

La diretta di Alfonso D’Apice su Instagram ha scatenato un po’ di chiacchiericci sul web. I fan hanno associato alcune sue dichiarazioni come frecciatine rivolte ad alcuni suoi ex coinquilini del Grande Fratello. In particolare Helena Prestes e Javier Martinez.

A seguito dei dissapori avuti con Helena in Casa, anche il rapporto tra Javier e Alfonso D’Apice è cambiato, nonostante siano sempre stati grandi amici nei mesi di reality show. Nel corso della live, l’ex gieffino napoletano ha dichiarato quanto segue:

“Io e Chiara siamo contenti che volete condividere con noi la nostra vita, ma all’inizio ci siamo presi un po’ di tempo per noi, cosa che ci è venuta in automatico. Secondo me chi fa il contrario, è perché tra di loro non stanno bene. Noi stiamo benissimo, quindi non abbiamo bisogno di fare la storia o il TikTok”, ha detto Alfonso D’Apice.

🔴 Alfonso D'Apice contro Helena e Javier? "Io e Chiara stiamo benissimo, non abbiamo bisogno di fare storie, TikTok. Credo che chi faccia il contrario… forse tra di loro non va bene."#GrandeFratello #helevier pic.twitter.com/MtptpSVY9X — GF NEWS (@GF_news_) April 16, 2025

Queste affermazioni di Alfonso D’Apice hanno generato caos sul web. Sebbene c’è da precisare che non abbia fatto nomi, tutti hanno pensato che si riferisse ad Helena Prestes e Javier Martinez, dato che i due sono molto attivi sui social e, poche ore prima, avevano pubblicato un TikTok insieme.

Qualcun altro ha pensato però che in realtà la stoccata fosse rivolta a Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Nel caso, sempre durante la live in questione, Alfonso D’Apice ha augurato il meglio a tutte le coppie, allo stesso tempo però ha generato qualche malumore tra i fan Shailenzo.

Questo perché mentre elencava le varie coppie, sorridendo ha detto: “Io voglio il bene di tutti. Helena e Javier come le altre coppie… Mariavittoria e Tommaso, Shaila e … vabbè Shaila e Lorenzo non più”. Il commento del napoletano ha scatenato chiaramente scaturito numerose polemiche tra i fan dell’ex coppia, che non hanno gradito questa uscita di Alfonso D’Apice, seppur involontaria probabilmente.