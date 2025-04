È virale sul web il video di Andrea che indossa degli slip, al contrario probabilmente. Momento che ha scatenato i fan del reality di Canale 5, The Couple.

The Couple, Andrea si mostra in slip

La settimana prosegue a The Couple e dopo la puntata di lunedì, che ha portato ai primi dissapori in Casa, ci avviamo verso la prossima puntata. I concorrenti si godono la permanenza nel loft che prima apparteneva ai gieffini dell’ultima edizione del Grande Fratello. Tra i tanti momenti diventati virali in rete ce n’è uno in particolare che ha attirato l’attenzione del web.

Il filmato in questione vede protagonista Andrea Tabanelli. L’ex calciatore fa parte del team con Antonino Spinalbese e proprio con il suo compagno, come mostrato dalla clip, ha realizzato una sauna. Ma ha anche scherzato con i suoi coinquilini.

Ciò che hanno notato i fan però è il costume utilizzato dal concorrente di The Couple. Si tratta di uno slip, anche se alcuni sono convinti sia più nello specifico un perizoma per via delle forme dell’indumento. Potrebbe trattarsi però semplicemente del modello che risulta essere un po’ più aderente del solito.

Penso di non sentirmi molto bene dopo aver visto questa cosa #TheCouple pic.twitter.com/gQ1NJPwEWb — (@zabetta97) April 16, 2025

C’è però anche la teoria di chi sostiene che probabilmente Andrea avrebbe indossato gli slip al contrario e questo è il motivo delle risate di tutti i suoi compagni a The Couple oltre ai fan sui social.

Si è creata dunque una situazione simpatica e le battute su web non sono certamente mancate come accade spesso in questi casi, tra apprezzamenti e frasi di vario genere. Inconsapevolmente Andrea con un semplice gesto ha attirato l’attenzione di tutti sia a The Couple che fuori dalla Casa.

Vi ricordiamo infine che la prossima puntata ci svelerà la prima coppia eliminata di questa edizione dunque chi dovrà fare di conseguenza ritorno a casa.