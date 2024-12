Anche questa sera al Grande Fratello abbiamo scoperto chi è il preferito del pubblico dopo il televoto settimanale.

Javier è il preferito del Grande Fratello

Dopo una settimana, rieccoci ancora con l’appuntamento in prime time del Grande Fratello! In questo articolo vi parleremo subito del risultato dell’atteso televoto, che ha sancito il concorrente preferito del pubblico.

A scontrarsi ben quattro concorrenti al Grande Fratello e più precisamente abbiamo: Federica Petagna, Javier Martinez, Luca Giglioli e Stefano Tediosi. Solo uno tra loro però ha avuto la meglio.

Tutti e quattro durante la settimana sono stati motivo di chiacchiere per situazioni differenti che li hanno coinvolti e hanno fatto parlare di sé sia dentro che fuori dalla Casa del Grande Fratello.

Nell’ultima parte di puntata, come avviene spesso in questi casi, Alfonso Signorini ci ha rivelato finalmente la verità su chi tra i menzionati è il preferito di questa settimana. Arrivata la busta a centro studio, il conduttore ha fatto sapere dunque il risultato finale, che ha sancito la vittoria di Javier.

Questa la decisione da parte dei telespettatori, che hanno visto nel ragazzo tutte le qualità necessarie per vincere questo televoto, evidentemente.

Le percentuali

Ora che sappiamo quindi che Javier è il preferito del Grande Fratello al televoto di questa settimana, diamo un’occhiata anche alle percentuali. Sono come sempre indicative per farci capire qual è l’indice di gradimento del pubblico per ogni concorrente.

Ad avere più consensi, come detto, è Javier che ha raggiunto il 69% di voti. Alle sue spalle troviamo Giglio con il 27%. Successivamente a pari merito al 2% sia Federica che Stefano.

I concorrenti del Grande Fratello

Una lista, quella dei protagonisti del Grande Fratello, in continuo aggiornamento. Ecco chi sono tutti i concorrenti. Qui la lista degli uomini del programma:

Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Clayton Norcross (ELIMINATO), Emanuele Fiori, Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Iago Garcia (ELIMINATO),Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosie Tommaso Franchi.

Le donne che fanno parte di questo Grande Fratello, sono invece: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Federica Petagna, Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Monsè, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Perla Maria Paravia, Shaila Gatta, Yulia Naomi Bruschi e Zeudi Di Palma.