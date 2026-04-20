La situazione di Alfonso Signorini sembra peggiorare. Nuovi sviluppi stanno attirando di nuovo l’attenzione mediatica sul giornalista, tra segnalazioni e una possibile nuova denuncia.

Nuova denuncia per Alfonso Signorini?

Una nuova denuncia potrebbe far tremare il già precario equilibrio di Alfonso Signorini, la cui situazione invece di migliorare sembra peggiorare. Secondo quanto riportato da Repubblica, la Procura di Roma avrebbe avviato un’indagine in seguito alla denuncia presentata da Vito Coppola, che sarebbe stato ascoltato dai Carabinieri. Nella denuncia, Coppola racconta di un incontro avvenuto ad aprile 2025 negli studi di Cinecittà, dopo che si erano già conosciuti. Secondo quanto ha raccontato, in quella situazione ci sarebbero state delle promesse per un possibile ingresso al Grande Fratello e delle avances particolari, tanto da arrivare a un contatto fisico e a un tentativo di bacio.

Il quotidiano ha riportato che l’uomo avrebbe deciso di interrompere l’incontro e che da quel momento Signorini avrebbe chiuso ogni contatto. Il suo racconto sarebbe al vaglio degli inquirenti, che devono verificare eventuali prove su quanto riportato ed eventuali riscontri. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di capire cosa è realmente successo e per ricostruire i rapporti tra le parti in causa. Si tratta di una nuova accusa nei confronti di Signorini, che nei mesi scorsi ha già dovuto affrontare diverse situazioni legali.

Alfonso Signorini, nuova denuncia in corso? Cosa sta succedendo

In realtà, Vito Coppola aveva già anticipato le accuse durante la sua partecipazione a Falsissimo, condotto da Fabrizio Corona. Aveva raccontato di essere stato nel camerino del conduttore, raccontando episodi simili a quelli poi riferiti nella denuncia. Avrebbe anche mostrato dei video che dimostravano di essere entrato negli studi Mediaset senza controlli, accompagnato da una persona vicina all’ex conduttore del Grande Fratello Vip.

Questa nuova accusa pesa su una situazione già molto pesante per Alfonso Signorini. Va ad aggiungersi alle accuse già avanzate in passato da Antonio Medugno, che il giornalista ha sempre voluto respingere. Signorini ha sempre parlato di una “campagna calunniosa e diffamatoria“, scegliendo di sua spontanea volontà di sospendere in modo temporaneo i suoi impegni televisivi con Mediaset. I legali del giornalista, Domenico Aiello e Daniela Missaglia, hanno spiegato che Alfonso Signorini ha deciso di sospendere i suoi impegni in via cautelativa per fronteggiare le gravi accuse, dopo aver costruito una carriera seria come giornalista, autore e conduttore televisivo, impegnandosi sempre al massimo nella sua professione. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi sulla vicenda.