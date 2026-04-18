Ninna e Matti si sono lasciati e lo hanno ufficializzato. Ma quali sono i motivi della rottura? Scopriamoli insieme!

Ninna e Matti si sono lasciati. La conferma che molti fans temevano è arrivata. Dopo mesi di dubbi e indiscrezioni, la coppia ha deciso di rompere il silenzio.

Perché Ninna e Matti si sono lasciati?

Ninna e Matti hanno deciso di parlare della loro rottura. Dopo mesi di dubbi, indiscrezioni e dopo l’assenza di Matti dai social, i due hanno deciso di spiegare cosa stava accadendo, in un video pubblicato su YouTube. In un video apparentemente normale, in cui giocavano con gli amici Marco, Samantha e Pippo al gioco della bottiglia, le domande sono finite sul personale e Ninna e Matti hanno confermato la rottura, rivelando che non vivono più insieme da tre mesi. Molti fans avevano già notato la presenza di alcune valigie in casa durante qualche video e ora tutti i dubbi hanno ricevuto risposta.

Durante il video non sono mancate le frecciatine e questo fa pensare che la rottura non sia stata del tutto serena. Ninna ha letto ad alta voce un messaggio in cui ha ammesso di non sopportare più il suo carattere e Matti ha accusato l’ex fidanzata di essersi comportata molto male con lui in passato, tanto che nel corso del tempo si sarebbe sentito messo da parte anche in diversi progetti professionali.

Ninna e Matti si sono lasciati: insinuazioni e un presunto bacio

Matti ha spiegato di aver sofferto molto il fatto di essere stato messo da parte in alcuni progetti lavorativi, come il libro “Il segreto delle paure”, che uscirà il 28 aprile e di cui lui non ha fatto parte. Ninna ha voluto specificare che il libro è stato un lavoro molto personale.

Gli amici della coppia, Marco e Pippo, hanno voluto buttare benzina sul fuoco, lanciando alcune frecciatine contro Ninna, insinuando che avrebbe dato un bacio a un’altra persona. Un’accusa davvero molto pesante, che la donna ha voluto smentire pubblicamente.

La rottura di Ninna e Matti: cosa succederà al loro canale?

Con la notizia della rottura tra Ninna e Matti, i fans della coppia si sono chiesti cosa accadrà al loro canale. La tensione tra i due è sembrata molto forte, tanto che i due hanno deciso di coinvolgere in modo diretto la loro community, chiedendo ai fan di scegliere nei commenti se nei prossimi contenuti vorrebbero continuare a vederli insieme oppure preferirebbero vedere solo lui o solo lei.

I fans possono tirare un sospiro di sollievo, perché Ninna e Matti hanno già pubblicato il primo video da ex fidanzati, facendo capire che hanno intenzione di continuare a gestire il canale insieme. I due hanno scelto di rimanere amici e colleghi e questo è sicuramente un bel messaggio. Nonostante questo, alcuni utenti pensano si possa trattare di una rottura fake e di un modo per attirare l’attenzione e far parlare di sé. Come sempre, sul web, le opinioni si dividono.