Nel corso di una recente intervista, Alfonso Signorini rivela a chi avrebbe fatto vincere il Grande Fratello quest’anno. Ecco cosa ha svelato il conduttore.

La confessione di Alfonso Signorini

È trascorsa esattamente una settimana dalla finale del Grande Fratello, che si è conclusa con la vittoria di Jessica Morlacchi. Nel mentre in questi giorni si sta già parlando della prossima edizione del reality show, che come ha annunciato Alfonso Signorini farà ritorno su Canale 5 il prossimo settembre. In rete tuttavia si è iniziato a parlare di un possibile addio del conduttore, nonostante al momento non ci siano ancora conferme da parte di Mediaset.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore proprio il presentatore ha rilasciato una nuova intervista, durante la quale ha fatto una confessione inaspettata. Alfonso Signorini infatti ha rivelato a chi avrebbe fatto vincere il Grande Fratello quest’anno. Il conduttore ha così fatto a sorpresa il nome di Maria Vittoria Minghetti e in merito, menzionando anche la vincitrice Jessica ed Helena Prestes, ha dichiarato:

“Io tifavo per Maria vittoria perché è simile a me. Lei è un po’ folle, si innervosisce, sbotta e il giorno dopo si ‘resetta’. Mi piacevano il suo modo di fare e la sua personalità. Jessica, nella sua semplicità, è la vincitrice della porta accanto, insicura, un po’ malinconica, che cerca l’anima gemella. È chiaro che Helena è stata la protagonista indiscussa del programma, ma lei il suo GF l’ha vinto trovando l’amore con Javier”.

Pare dunque che Alfonso Signorini avesse le idee ben chiare. Tuttavia, come abbiamo visto, Maria Vittoria Minghetti si è classificata soltanto al sesto posto. Senza dubbio però la dottoressa è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione e a lei va il nostro più grande in bocca al lupo.