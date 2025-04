Cosa farà Alfonso Signorini la prossima stagione? Il conduttore è tornato a parlare di Grande Fratello tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni e ha svelato se lascerà o meno il reality show di Canale 5 e quali sono le sue reali intenzioni al momento.

Le parole di Alfonso Signorini

Nel suo programma Boom Alfonso Signorini in chiacchiera con la giornalista Grazia Sambruna ha rivelato che al momento non vuole parlare di futuro e di Grande Fratello, quando gli è stato chiesto se ci sarà ancora lui al timone di conduzione.

Successivamente 361 Magazine prima e la Sambruna poi hanno spiegato invece che il presentatore lo ritroveremo ancora una volta alla guida del programma per i prossimi due anni. Il tutto nonostante le numerose voci di un addio di Alfonso Signorini per concedersi una pausa e dedicarsi ad altro. Adesso ad alimentare ulteriormente i chiacchiericci sono state le nuove dichiarazioni del presentatore a TV Sorrisi e Canzoni.

Nella medesima intervista in cui ha svelato chi avrebbe dovuto vincere per lui il Grande Fratello, Alfonso Signorini ha deciso di fare chiarezza:

“Il fatto che non ho dato il mio appuntamento a settembre? No, non è certo stata una dimenticanza o una mia svista”, ha subito precisato. “Adesso sento di dover prendere una pausa. Non so ancora quando, quanto durerà o chi sarà coinvolto nel prossimo Grande Fratello. Per ora voglio fermarmi e ritrovare me stesso“.

Queste parole dunque lasciano tutto in sospeso al momento e non fanno altro che destare dubbi e sospetti nei telespettatori, curiosi di scoprire cosa succederà da qui a settembre.

Non sappiamo quindi se Alfonso Signorini deciderà di fare ritorno al Grande Fratello e, dunque, se sarà o meno riconfermato. Intanto a breve dovrebbero riprendere i nuovi casting per la prossima edizione del reality show di Canale 5.