Novità importanti per Striscia la Notizia. Il TG satirico non andrà più in onda nel consueto orario pre-serale su Canale 5. Ecco dunque tutte le modifiche pensate per la storica trasmissione dopo 37 edizioni.

Orario diverso e quando torna Striscia La Notizia

Dopo ben 37 edizioni e oltre trent’anni di presenza fissa nel pre-serale di Canale 5, Striscia la Notizia si prepara a un cambiamento clamoroso. La storica trasmissione satirica ideata da Antonio Ricci non tornerà più nell’orario tradizionale delle 20:35, almeno per ora.

Il successo travolgente de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che ha conquistato il pubblico estivo con ascolti altissimi, ha spinto Mediaset a ripensare la programmazione. Così, il destino di Striscia La Notizia è stato oggetto di discussione, tanto che qualcuno ne aveva ipotizzato anche la cancellazione. Ma adesso arriva la conferma: il programma non verrà eliminato, bensì trasformato.

Il promo della 38ª edizione è già in onda su Canale 5 e le segnalazioni dei cittadini continuano ad arrivare come sempre. La redazione è operativa e al lavoro per tornare in TV. Ma attenzione: la nuova versione di Striscia la Notizia potrebbe andare in onda solo uno o due giorni a settimana, in prima serata, probabilmente la domenica, secondo quanto riportato da Davide Maggio e Lapresse, dopo altre indiscrezioni riportate anche da Lorenzo Pugnaloni.

In questo nuovo formato, Striscia La Notizia lascerà spazio a servizi più lunghi, meno sketch e più inchieste approfondite, sulla scia di quello che avviene già con Le Iene. Resterà su Canale 5, a differenza di Paperissima Sprint che ha trovato posto su Italia 1.

A oggi, non è stato ancora comunicato ufficialmente il giorno della messa in onda. Tuttavia, con il lunedì già occupato dal Grande Fratello e il sabato da Maria De Filippi, la domenica sembra la collocazione più probabile, salvo spostamenti de Le Iene.

Insomma, Striscia La Notizia non chiude ma cambia: resta da capire se il pubblico sarà pronto ad accogliere questa nuova veste… oppure no.