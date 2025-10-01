In queste ore non solo il GF Nip, ma si sta parlando anche del Grande Fratello Super Vip. Pare siano stati contattati (in via informale) i primi volti, ammesso e concesso che si farà il reality show.

Grande Fratello Super Vip, spuntano i primi nomi

L’idea ci sarebbe, il conduttore pure, ma il Grande Fratello Super Vip (o “Gold”, come qualcuno lo chiama già dietro le quinte) non è ancora cosa certa. Il programma, che dovrebbe partire a gennaio 2026 con Alfonso Signorini al timone, è ancora in forse e vedrà la luce solo a una condizione. Trovare dei veri super vip, come richiesto espressamente da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset.

L’intenzione sarebbe quella di proporre un’edizione da 100 giorni, sulla scia di quella attualmente in onda con Simona Ventura. Ma a frenare gli entusiasmi ci ha pensato lo stesso Signorini in un’intervista realizzata da Elvira Serra al Corriere della Sera:

“Se si farà il Grande Fratello Vip, sarà l’editore a comunicarlo e io sarò felice di condurlo. Se non si farà, pazienza”.

Chi invece si è detto più ottimista è Davide Maggio, che durante una diretta Instagram ha confermato l’esistenza di alcuni contatti importanti: “Il Grande Fratello Super Vip si farà e ho anche saputo i nomi dei provinati sino ad oggi e ho urlato. Alcuni nomi sono buoni, altri davvero ottimi e altri ancora bomba”.

I nomi, però, Maggio non li ha rivelati. A svelarne tre è stato invece Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha scritto:

“Continuano le chiamate in solitaria di Alfonso Signorini per il GFVip Gold. Dopo aver anticipato le telefonate fatte a Matteo Cambi e Federica Pellegrini, adesso si aggiunge come nome quello di Aida Yespica”.

Parpiglia ha però precisato che non c’è una redazione attiva, né una data ufficiale di partenza: per ora, solo chiamate informali.

Riuscirà Alfonso Signorini a costruire il cast stellare per il Grande Fratello Super Vip, che Pier Silvio Berlusconi chiede a gran voce?