A seguito delle dichiarazioni rilasciate a Striscia La Notizia, Alfonso Signorini torna a parlare di Lorenzo Spolverato e fa alcune importanti precisazioni.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini

Negli ultimi giorni è scoppiato un vero caso mediatico intorno a Lorenzo Spolverato, al punto che anche il Codacons ha deciso di intervenire. In queste ore come se non bastasse a dire la sua è stato anche Alfonso Signorini, che raggiunto da Striscia La Notizia ha preso le distanze da alcune scelte degli autori del Grande Fratello. Il conduttore ha infatti dichiarato: “Se fosse per me l’avrei già buttato fuori con un calcio nel sedere. Ma se io dico di buttarlo fuori e mi viene detto dal gruppo di lavoro di tenerlo dentro io non posso fare nulla”.

Le dichiarazioni di Signorini hanno così fatto il giro del web, tuttavia poco fa è accaduto qualcosa di inaspettato. Il presentatore ha infatti deciso di intervenire sui social e con un lungo post ha voluto fare alcune precisazioni sulle parole rilasciate a Striscia. In merito Alfonso ha affermato: “Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto a Striscia la Notizia. Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero. Il Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all’interno della casa che nel televoto”.

A quel punto Alfonso Signorini è tornato a parlare anche di Lorenzo Spolverato e chiarendo la situazione una volta per tutte ha aggiunto: “lo firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un’eliminazione. Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti”.

Signorini dunque mette un punto alla polemica degli ultimi giorni, chiarendo una volta per tutte perché non sono stati presi seri provvedimenti contro Lorenzo.