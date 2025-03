Dopo una serie di tentativi andati a vuoto, Tina Cipollari è riuscita a completare l’ennesimo gavettone nei confronti di Gemma Galgani a Uomini e Donne.

Tina torna all’attacco con l’ennesimo gavettone contro Gemma a Uomini e Donne

Oggi pomeriggio, durante la puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha finalmente portato a termine la sua missione, che da tempo inseguiva con tenacia: bagnare di nuovo Gemma Galgani con un gavettone.

La Cipollari, infatti, non ha mai perso occasione per prendersi gioco della Galgani, la quale ha anche risposto a suo modo, e oggi è riuscita a mettere a segno un altro colpo, con grande soddisfazione.

La scena si è sviluppata dopo numerosi tentativi andati a vuoto. Nella puntata di ieri si è vista l’opinionista muoversi furtiva per lo studio, cercando di cogliere di sorpresa la sua rivale.

Tina aveva provato ad organizzare un gavettone classico, ma, consci della sua intenzione, Gemma e Maria De Filippi avevano messo in atto una sorta di “sorveglianza” preventiva.

La Galgani, ormai esperta delle strategie di Tina, ha trascorso il suo tempo in registrazione con una certa dose di sospetto, pronta a reagire ad ogni movimento sospetto della Cipollari, cambiando addirittura seduta.

Abbandonata l’idea del secchio d’acqua, troppo evidente, Tina ha optato oggi per una tattica decisamente più sottile e, a suo modo, brillante. L’opinionista si è armata nel dietro le quinte di un super liquidator, un piccolo spruzzatore che ha usato con grande precisione.

Quando Gemma si è distratta, assorta nell’ascoltare la commovente storia d’amore di una vecchia coppia del programma, Tina ha visto l’opportunità di colpire.

In un attimo, un getto d’acqua gelata è schizzato direttamente in faccia alla Galgani. La dama non ha potuto fare altro che reagire con un’espressione di sorpresa e, inevitabilmente, di imbarazzo.

Il siparietto ha suscitato l’ilarità del pubblico in studio e a casa. Gemma, seppur visibilmente infastidita, ha dovuto cedere al gioco di Tina, che ancora una volta ha ottenuto la sua vendetta.

Un altro capitolo, che difficilmente sarà l’ultimo, nella lunga serie di schermaglie tra le due protagoniste che, come sempre, animano il dating show pomeridiano.