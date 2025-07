In queste ore, Gabriele Parpiglia ha rivelato quanto avrebbe guadagnato Alfonso Signorini alla conduzione del Grande Fratello

Nella giornata di ieri, Gabriele Parpiglia ha commentato la notizia delle due separate edizioni del Grande Fratello e così facendo ha rivelato quanto avrebbe guadagnato Alfonso Signorini in tutte le edizioni da lui condotte.

Il presunto cachet di Alfonso Signorini

Come sappiamo molto bene da ormai alcuni mesi grazie alle indiscrezioni, Simona Ventura dovrebbe prendere le redini del Grande Fratello nella versione Nip da settembre a dicembre (per un totale di 100 giorni). A seguire, invece, dovremmo ritrovare Alfonso Signorini alle prese con il Grande Fratello Gold, ovvero versione che racchiude alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia del programma.

Ieri sera sono stati presentati i palinsesti dei programmi Mediaset ma i giornalisti hanno l’obbligo di mantenere il silenzio fino a una data ora di mercoledì 9 luglio 2025. Tra non molto gli spettatori scopriranno che cosa riserverà loro il futuro ma per adesso vi vogliamo parlare di un rumor rivelato da Gabriele Parpiglia.

Il giornalista ha parlato su Twitter delle due edizioni del Grande Fratello e nel farlo ha svelato il presunto cachet di Alfonso Signorini per la conduzione del reality nel corso degli anni. Ricordiamo che il debutto alla conduzione risale al 2020 e ha mantenuto il comando fino al 2025, assistendo alla vittoria di Tommaso Zorzi, Jessica Selassié, Nikita Pelizon, Perla Vatiero e Jessica Morlacchi.

Parpiglia, tornando al discorso principale, ha affermato che per ogni puntata del GF avrebbe guadagnato 22mila euro, per un totale di 247 appuntamenti. Ovviamente si tratta solamente di indiscrezioni non confermate dal diretto interessato e nemmeno da Mediaset.

Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o smentita da parte dell’azienda o del conduttore stesso, ricordando di prendere sempre queste informazioni con le pinze.