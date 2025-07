In queste ore una naufraga de L’Isola dei Famosi ha risposto ad alcune domande dei fan e ha rivelato anche come facevano ad andare in bagno i concorrenti. Ecco tutta la verità.

La rivelazione su L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è terminata e come vincitrice è stata decretata Cristina Plevani, la quale ha commentato con grande gioia il suo trionfo. Ovviamente la vita in Honduras quando si partecipa al reality non è facile e lo sanno tutti i naufraghi, soprattutto a causa della scarsità di cibo, delle intemperie e degli infortuni che possono capitare.

Una concorrente che, nonostante abbia resistito fino alla fine, si è fatta male è Patrizia Rossetti. Proprio lei, adesso che è tornata in Italia, ha aperto un box domande sul proprio profilo Instagram e ha risposto ad alcune curiosità dei fan. Ha fatto la classifica dei suoi reality preferiti tra Fattoria, Pechino Express, Grande Fratello e Isola, poi ha anche raccontato con chi ha mantenuto i rapporti.

Non sono mancate nemmeno repliche sui suoi impegni lavorativi: “Continuo con le mie telepromozioni. Ho tanti impegni dalla fine dell’estate in poi per la promozione del mio libro“. Ma una delle parti che ha più incuriosito i suoi follower è quella in cui ha rivelato dove facevano i loro bisogno i naufraghi a L’Isola dei Famosi:

“C’era un bidono con all’interno una busta; ben coperto con delle palme. Veniva lavato e le buste cambiate dallo staff”.

Non una situazione particolarmente comoda e confortevole ma essendo a L’Isola dei Famosi c’era da aspettarselo. Adesso però è tornata a casa e può godersi tutti gli agi dopo questa esperienza che ha messo lei, e tutti gli altri naufraghi, alla prova.