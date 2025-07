Belen Rodriguez torna a far parlare di sé. Il nome di Luna Mari, figlia della showgirl argentina e di Antonino Spinalbese, sarebbe diventato un marchio registrato. Ecco la mossa della conduttrice.

L’ultima mossa di Belen Rodriguez

In queste ore il nome di Belen Rodriguez è sulla bocca di tutti. La showgirl argentina infatti sta facendo discutere il web per via di alcuni episodi che la vedono protagonista. Solo ieri infatti la conduttrice ha postato una foto piccante sui suoi social, dove la vediamo indossare una maschera per le parti intime (proveniente dal suo brand) a forma di farfalla. In rete intanto si parla anche di una presunta lite che avrebbe coinvolto Belen. Stando a quanto è emerso, la Rodriguez avrebbe discusso animatamente per strada con un rider di Glovo e a sedare la situazione sarebbe stato l’ex marito Stefano De Martino. Adesso come se non bastasse giunge un nuovo retroscena che sta dividendo gli utenti.

Stando a quanto rivela il portale Affari e Maranza, il nome di Luna Marì, figlia della presentatrice e di Antonino Spinalbese, sarebbe diventato un marchio registrato. Ma andiamo a capire cosa è accaduto. Secondo quanto riferito, pochi mesi dopo la nascita della bambina, Belen si sarebbe recata al Registro europeo delle proprietà intellettuali per avviare la pratica, che sarebbe stata accettata nell’aprile 2022.

A oggi dunque il brand “Luna Marì” apparterrebbe alla The Family Factory srl, controllata al 99% da Belen Rodriguez. L’azienda così si sarebbe riservata il diritto di produrre e commercializzare borse, valige, ombrelli, t-shirt, biancheria intima e molto altro. Si tratterebbe di una vera mossa imprenditoriale, che naturalmente sta già dividendo il web.

La notizia tuttavia a oggi non è stata ancora ufficializzata da parte della showgirl argentina e al momento dunque vi invitiamo a prendere l’indiscrezione con le pinze in attesa di news certe.