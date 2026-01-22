Secondo i media spagnoli Alice Campello e Alvaro Morata avrebbero avviato le pratiche di divorzio: cosa è emerso

Divorzio in arrivo per Alvaro Morata e Alice Campello?

Alice Campello e Alvaro Morata sarebbero davvero vicini al divorzio stavolta. Questo almeno secondo quanto emerso dalla stampa spagnola nelle ultime ore. La seconda possibilità che la coppia si era concessa, evidentemente, non sembra essere bastata.

Dopo la rottura e il ritorno di fiamma, ora infatti pare stiano affrontando una crisi profonda. E mentre Alice Campello è intervenuta nei giorni scorsi con uno sfogo, i pettegolezzi sulla fine del matrimonio con Alvaro Morata sembrano essere all’ordine del giorno.

A quanto si dice lui vivrebbero in case separate, mentre riflettono sul quello che sarà il loro futuro. Solo nell’agosto 2024, avevano parlato apertamente di “continue incomprensioni”. Pochi mesi dopo, però, l’allarme sembrava essere rientrato e l’idea di trovare un equilibrio anche per il bene dei figli in un primo momento aveva funzionato.

A distanza di un anno, però, il divorzio tra Alvaro Morata e Alice Campello sembra essere a un passo e la realtà sembra vederli distanti.

Pedro Jota dalla Spagna: “Morata e Alice aspettano di comunicare il divorzio”

A confermare questi pettegolezzi sul presunto “imminente” divorzio tra Alvaro Morata e Alice Campello è il giornalista spagnolo Pedro Jota. Nel programma En todas las salsas, ha dichiarato:

«Stanno aspettando di comunicarlo in un momento in cui entrambi saranno sicuri e tutto sarà definito», ha fatto sapere, spiegando che ormai la coppia ha imparato dopo gli errori fatti in passato. Si erano pentiti infatti di aver annunciato in maniera frettolosa la rottura nel 2024 e ora vorrebbero comunicarlo con cautela.

Sempre secondo Jota, Alvaro Morata e Alice Campello avrebbero reagito in modo differente alla decisione di divorzio:

«Alice è quella che sta soffrendo di più. Álvaro non si è comportato male, ma sembrava avere le idee più chiare sul fatto che questa fosse la fine della loro relazione», ha fatto sapere. Poi ha aggiunto: «A differenza della volta precedente, sembra che non ci sia ritorno».

Se queste parole dovessero trovare conferma da parte dei diretti interessati, che al momento non si sono espressi, il divorzio tra Alvaro Morata e Alice Campello sarà ufficializzato senza alcuna speranza di riconciliazione.

