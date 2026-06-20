Per seguire i consigli del personal trainer Gianluca Punta: li trovate in edicola su Novella 2000 e seguendo la pagina Instagram

Il core workout (allenamento o stabilità del tronco) si concentra sui muscoli del centro del corpo, tra cui addominali, parte bassa della schiena, fianchi e glutei. Rinforza la postura, previene il mal di schiena e migliora l’equilibrio e la forza generale.

Curiosi di capire come allenarsi al meglio? Seguite i consigli del personal trainer Gianluca Punta: li trovate in edicola su Novella 2000 e seguendo la pagina Instagram QUI

Per avere la tua copia digitale di Novella 2000 a metà prezzo clicca QUI

Per la app di Novella 2000 QUI per Apple Store e QUI per Google Play