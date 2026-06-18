Il nuovo numero di Novella 2000, in edicola da sabato 20 giugno e in anteprima in digitale, sceglie come protagonista di copertina una delle icone più amate dello sport italiano: Federica Pellegrini. Per la prima volta sulle pagine della rivista, l’ex campionessa olimpica si racconta in un’intervista esclusiva e lontana dai riflettori televisivi, concedendosi a una conversazione intensa e sincera dopo la nascita della figlia Rachele.

Nel corso dell’incontro, Pellegrini affronta temi profondi e attuali, dalla maternità vissuta senza idealizzazioni al delicato argomento della salute mentale, fino al peso del giudizio sociale sulle donne. Un dialogo che guarda al futuro e mette al centro valori come solidarietà e sorellanza.

Proprio dalla sua testimonianza prende il via uno speciale viaggio dedicato all’universo dello sport femminile. Tra ring di wrestling, paddock della Formula 1 e storie di inclusione, il magazine approfondisce le sfide affrontate dalle atlete transgender attraverso la voce di Valentina Petrillo e racconta il ruolo dello sport come strumento di riscatto sociale per tanti giovani.

Non mancano le imprese straordinarie, come quella di Catherine Breed, pronta ad affrontare a nuoto l’intera costa della California, e le interviste a due protagoniste d’eccezione: la pugile Irma Testa e Annalisa Minetti, artista e medaglia paralimpica che oggi ha scelto di mettersi alla prova anche nella scherma.

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La presenza di Minetti e della giornalista-calciatrice Elena Mannucci accompagna poi il lettore verso la sezione dedicata allo spettacolo. Nello ‘Show’, tra i contenuti di punta, i retroscena del programma ‘Persone Medicina – Le relazioni che curano‘, in onda su Real Time, raccontati attraverso le testimonianze di Mapi Danna e Leonardo Mendolicchio. Spazio anche alle rubriche più amate, da quella firmata da Rossella Erra alla storica Sussurri e Grida.

Il viaggio prosegue tra lifestyle, moda e tempo libero: dai segreti beauty della popstar Zara Larsson ai consigli di stile, passando per libri, oroscopo e itinerari di viaggio. Questa settimana le destinazioni protagoniste sono Kos, Budapest e la suggestiva Valle della Loira.

A chiudere il numero, una sezione gastronomica ricca di spunti e sapori, con le ricette proposte dagli chef Armonia, Esposito e Mattasoglio, pensate per essere condivise in famiglia o tra amici.

Un’edizione che intreccia sport, spettacolo, cultura e benessere, offrendo ai lettori un ampio ventaglio di storie, approfondimenti e ispirazioni.

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