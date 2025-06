The Skill, società specializzata nella cura della reputazione, replica l’evento «insieme per il bene», per sostenere la missione Rozalba delle suore maestre Pie Venerini che in Albania accoglie bambine e ragazze in difficoltà.

L’evento The Skill

The Skill, la società di comunicazione strategica specializzata nella cura della reputazione, replica il suo evento di beneficenza «Insieme per il Bene», ed è un successo. Anche questa volta vip, protagonisti del mondo delle istituzioni, dell’economia, professionisti hanno accolto l’invito del Ceo di The Skill, Andrea Camaiora, per sostenere la missione Rozalba delle Suore Maestre Pie Venerini. La casa famiglia nel nord dell’Albania accoglie esclusivamente bambine e ragazze dai 4 ai 18 anni, strappandole da un contesto di degrado, disagio e sfruttamento e offrendo loro un avvenire di speranza. Al Circolo Antico Tiro a Volo, nel cuore capitolino di Parioli, c’erano volti tv come Mario de Pizzo e Francesca Parisella, alti ufficiali dell’Arma dei Carabinieri come i generali Linzi, Musso e Petrella, il questore e storico capo delle relazioni esterne della Polizia di Stato, Mario Viola, l’ex ministro dello Sviluppo economico oggi vice presidente di Anci e Upi, Claudio Scajola, il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi, gli ad di Sogin, Gian Luca Artizzu, e di Acquirente Unico, Giuseppe Moles, ma anche il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

Tra i partecipanti anche il Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il patron della Lazio Claudio Lotito e il deputato Alessandro Cattaneo. Tra gli amici di The Skill con il “cuore grande”anche il presidente di Fondazione Carispezia, Andrea Corradino, e diversi professionisti: da Milano, il celebre penalista Guido Carlo Alleva, in compagnia del- la collega Francesca Ghetti, ma anche la founding partner di Busuito Studio legale, Elisabetta Busuito, Ignazio Abrignani e Antonio Giambrone.

Alla festa presenti anche le consigliere del Csm Isabella Bertolini e Claudia Eccher e i giornalisti Lucia Scajola (Mediaset), Francesco Del Vigo (vicedirettore de Il Giornale), Laura Cremolini (già portavoce di Andrea Orlando), Francesco Specchia (portavoce del ministro Carlo Nordio), Flavia Giacobbe (Formiche) e Cristina Leone, presidente del Cluster Aerospaziale. Ancora, si vedono tra gli altri il penalista e presidente di Assoarmieri, Antonio Bana e l’ex senatore Pd, Massimo Caleo, e gli ad di Bistoncini & Partner, Paola Perrotti, e Open Gate, Andrea Morbelli.

Simpatico siparietto tra il capo dell’area Aerospazio, Difesa e Sicurezza di The Skill, Marco Battaglia, il presidente Aiad, Giuseppe Cossiga, Claudio Scajola, Ylenia Berardi (Avio Aero),Massimo Claudio Comparini, capo della divisione Spazio di Leonardo, l’ammiraglio Fabio Agostini e Valentino Alaia (Cordon).

Il presidente di Confindustria Albania, Davide Rogai, si intrattiene con alcune prime file del Gruppo The Skill: i responsabili dell’ufficio francese, Serge Bereni, e di Tirana, Sonja Stenaj, i capi area Alessandro Benigno, Fabrizio de Feo e Giovanni Cioffi e il direttore generale, Dario Tasca. Il direttore di Palazzo Chigi, Francesco Tufarelli, scherza prima con il magistrato Cosimo Ferri e poi con il collega Mauro Antonelli e il presidente del Tiro a Volo, Giorgio Averni. Gli interisti Vito Cozzoli, ad di Autostrade dello Stato, e Roberto Cassinelli, giudice costituzionale, si consolano dopo la finale di Champions League. Da una parte, l’ex deputato Pd Simone Valiante con la compagna Marzia Bilotta, la deputata Patrizia Marrocco, in compagnia del marito, l’imprenditore Raffaele Panarese, si intrattengono con il presidente di Dondup, Alessio Rossi.

La serata di chiacchiere e divertimento, animata come per tradizione dallo chansonnier romano Giorgio Marconi, ha visto la partecipazione anche del brillante attore Filippo Contri, apprezzato nel ruolo di figlio di Carlo Verdone nella serie Vita da Carlo, che si è esibito in una lettura teatrale. Tutti i presenti si sono commossi di fronte alle testimonianze di suor Alma Zogu, anima della missione albanese, e di tre giovanissime ospiti di Casa Rozalba.