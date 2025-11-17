Subito dopo la puntata di Amici 25, Michelle è andata in crisi. La cantante ha preso nuovamente la maglia rossa della sfida e ha deciso di lasciare la scuola a seguito del confronto con Lorella Cuccarini, la sua prof di riferimento.

Amici 25, Michelle ha lasciato la scuola

L’ultima puntata di Amici 25 andata in onda ieri domenica 16 novembre, ha visto non solo le gare di canto e di ballo, ma anche la classifica che ha sancito i nuovi allievi che devono affrontare la sfida. Ebbene, tra questi è spuntato il nome di Michelle.

La cantante ha avuto un momento di sconforto e, di conseguenza, dopo essersi sfogata con i suoi compagni ha chiesto di poter parlare con la sua insegnante Lorella Cuccarini. All’insegnante, come potete ascoltare, ha confidato di trovarsi piuttosto in difficoltà e di non sentirsi più di andare avanti in questo percorso. La sua prof ha ascoltato con attenzione le sue parole e poi le ha detto la sua.

A sorpresa Lorella ha confidato all’allieva che semmai il prossimo anno o in futuro decidesse di ripresentarsi nella scuola, per lei le porte sono sempre aperte. Una frase che ha spiazzato la giovane allieva di Amici 25, che mai avrebbe immaginato una proposta del genere da parte della docente.

Ovviamente come già avvenuto per gli altri ragazzi a cui è accaduto in passato, non sarà certamente facile riottenere un banco. In ogni caso, però, secondo Lorella Cuccarini può avere tutte le carte in regola, con maggiore maturità, di ripresentarsi ancora.

Poco dopo la cantante ha annunciato ai suoi compagni la sua decisione e non è mancata tristezza e dispiacere da parte degli altri alunni. Ora dunque Michelle ha scelto di abbandonare la scuola di Amici 25 e di fare ritorno a casa. Vedremo se in futuro sceglierà o meno di tornare nel programma e di mettersi nuovamente in gioco nella scuola.

