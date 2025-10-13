In un’intervista un allievo di Amici ha raccontato per la prima volta una lite molto accesa con il suo compagno d’avventura del talent. Il retroscena inedito non sarebbe mai andato in onda: “Siamo arrivati alle mani”.

Il retroscena su Amici

Javier Rojas, secondo classificato ad Amici 19 alle spalle di Gaia Gozzi e vincitore di premi come quello della critica e il premio Marlù, ha rivelato un episodio inedito e sorprendente accaduto durante la sua esperienza nel programma.

In una recente intervista con Lea Ballerina, l’ex allievo ha raccontato una lite molto accesa con il compagno di Amici e collega Nicolai Gorodiskii, culminata in uno scontro fisico dietro le quinte, mai trasmesso in TV.

“Ti dico una cosa che non è andata in onda. C’era una lezione di classico in cui lui faceva cose strane. Io facevo i miei esercizi e lui faceva dei versi dietro di me, ma io lo vedevo dallo specchio, roba da bambini proprio da asilo”.

Javier di Amici ha spiegato di aver cercato di ignorare Nicolai, ma alla fine ha perso la pazienza:

“Gli ho detto di smetterla, ma nulla. Così sono andato da lui molto arrabbiato e l’ho spinto. Di corsa sono arrivate delle persone della produzione a dividerci. Sono volate minacce tipo ‘io ti ammazzo’, ‘ora vedi cosa ti faccio’. Io stavo piangendo”.

La tensione tra i due era tale che la produzione di Amici ha deciso di separarli per settimane, assegnando loro casette diverse e tenendoli lontani in ogni occasione: “Non ci facevano mai incontrare, era un disastro. Ci tenevano proprio a distanza”.

Dopo giorni di gelo, grazie all’intervento di Maria De Filippi, è arrivato il chiarimento. I due ballerini di Amici hanno parlato a lungo, durante una notte rimasta memorabile per Javier:

“Ci siamo riuniti e quella notte io e lui abbiamo parlato fino alle cinque del mattino. Mi ha chiesto scusa, mi ha detto ‘non so perché mi sono comportato così’. Così abbiamo fatto pace. Maria è stata contenta”.

Nonostante i momenti difficili, Javier e Nicolai si sono sostenuti a vicenda fino alla finale di Amici. Entrambi hanno dichiarato la volontà di condividere la vincita.

Dopo la fine del programma, i due sono rimasti amici per un po’, condividendo anche la quarantena e realizzando dirette insieme. Tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato: oggi, infatti, non si seguono più su Instagram.

Il retroscena su Amici 19 ha fatto il giro del web e tanti utenti hanno commentato la notizia.