La classifica di canto e di ballo e chi è andato in sfida ad Amici 25

Pomeriggio intenso ad Amici 25 quest’oggi! Dopo le varie esibizioni abbiamo scoperto la classifica di canto e di ballo e, di conseguenza, anche chi è finito in sfida questa settimana. Ecco tutti i dettagli.

La classifica di canto di Amici 25

Terza puntata del pomeridiano di Amici 25 quest’oggi su Canale 5. Oggi c’è stata non solo la sfida di Michele così come quella di Anna. Entrambi sono riusciti a conservare il loro posto e, di conseguenza, proseguire il loro cammino nel programma.

Ma non è di certo finita qui. Questo perché durante la puntata di Amici 25 ci sono state anche le sfide di canto e di ballo, ma anche la temuta classifica che sancisce poi chi è costretto a indossare la maglia rossa. Per quanto riguarda i cantanti, questo è il risultato finale:

1 – Flavia .

. 2 – Valentina .

. 3 – Penelope a pari merito con Plasma .

a pari merito con . 4 – Riccardo a pari merito con Gard .

a pari merito con . Terzultimo e penultimo non sono stati resi noti. Non conosciamo l’ordine preciso ma ci sono Michelle e Frasa .

e . Opi è arrivato ultimo.

Come si sono posizionati i ballerini

Passiamo poi ai ballerini, che esattamente come i cantanti, hanno scoperto come si sono posizionati dopo la sfida in puntata ad Amici 25. Ecco com’è andata per loro:

1 – Tommaso

2 – Emiliano

3 – Matilde

4 – Maria Rosaria

5 – Alex

Non è stata mostrata la classifica ma gli ultimi arrivati sono Pierpaolo e Alessio (non è noto l’ordine).

Chi sono gli allievi in sfida ad Amici 25

Quindi chi sono gli allievi che sono finiti in sfida ad Amici 25? La votazione si è tenuta a voce, non con i bigliettini come accaduto la scorsa settimana.

A finire in una posizione delicata e rischiare l’eliminazione per la categoria canto sono stati dunque Frasa, Michelle e Opi. L’accaduto peraltro ha aperto anche un dibattito tra quest’ultimo e Lorella Cuccarini (QUI TUTTI I DETTAGLI E COSA È ACCADUTO), che ha poi preso la maglia rossa.

Per quanto riguarda il ballo, invece, a ricevere la maglia rossa è stato Alessio dopo una lunga votazione e un testa a testa con Pierpaolo fino alla fine.

Quindi in sfida sono andati Michelle e Opi per il canto, per il ballo invece Alex e Alessio.

Ora sta a loro dimostrare di meritare il banco e conservare il loro posto nella scuola di Amici 25.