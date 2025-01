Dopo tanto parlare sulla loro rottura è arrivata finalmente la notizia che in tanti aspettavano: il ritorno di fiamma tra Alice Campello e Alvaro Morata! Un post su Instagram ha reso ufficiale il tutto.

Ritorno di fiamma per Alice Campello e Alvaro Morata

Questa mattina abbiamo riportato una notizia che riguarda Alvaro Morata e Alice Campello. Da giorni ormai si vocifera il ritorno di fiamma per la coppia e Alessandro Rosica ha lanciato l’esclusiva, confermando che presto sarebbe arrivata l’ufficialità.

Indirettamente proprio Alice Campello aveva lasciato intendere che c’era della verità di fondo dietro a questo pettegolezzo. Si è infatti lasciata scappare un like sotto al post, che in tantissimi hanno notato e hanno interpretato come una conferma definitiva. Ma, mancava lo step successivo, che è giunto in queste ore, così da mettere un freno a tutti i rumor sul loro conto.

Nemmeno il tempo di parlare di questa indiscrezione, che Alvaro Morata e Alice Campello hanno pensato subito di intervenire e dire la propria a riguardo. Con un post diffuso su Instagram, l’influencer ha pubblicato una foto in bianco e nero, in cui suo marito le dà un bacio sulla guancia mentre lei sorride. Uno scatto che in tutta la sua semplicità trasmette amore, famiglia e unione.

Il post Instagram di Alice Campello

Il post come possiamo vedere non ha i commenti, perché Alice Campello ha preferito chiudere questa possibilità ai follower al momento, così da evitare frasi spiacevoli da alcuni hater. Quel che è certo però è che i like non sono mancati e dimostrano l’enorme supporto che l’influencer e Alvaro Morata hanno ricevuto dopo questa notizia.

Entrambi avevano deciso di darsi del tempo, ma è inevitabile che non abbiano mai smesso di amarsi. E oggi il lieto fine dopo mesi difficili in cui sono stati lontani come coppia.