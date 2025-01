Siete curiosi di sapere qual è il nome di battesimo di Asia Argento? Ecco come si chiama l’attrice all’anagrafe e il perché di questa scelta da parte di suo padre.

Il nome di battesimo di Asia Argento

Una di queste riguarda Asia Argento, attrice e registra italiana tra le più apprezzate. In particolare ci soffermeremo sul suo nome. E sapete per quale motivo? Ve lo sveliamo noi.

A Gurulandia in una vecchia intervista, Asia Argento ha risposto alla curiosità secondo cui il suo vero nome non sarebbe questo. Divertita dal quesito l’attrice ha voluto così fare chiarezza una volta per tutte e rivelare cosa si cela dietro a questa scelta. Ecco cosa ha raccontato:

“È Aria. Ma non è che è il mio vero nome. Sui documenti io mi chiamo Aria perché non potevano dare il nome di un continente straniero. Quando sono nata c’era una legge di Mussolini del 1920, che non si poteva dare il nome di un continente straniero”, ha detto Asia Argento, nel video che potete trovare qui sotto.

Quindi come fare? Asia Argento ha spiegato qual è stata la soluzione trovata da sua madre a riguardo: “E allora all’anagrafe mio padre si è scervellato e diceva ‘mo che faccio?’. Ancora non c’erano neanche i cellulari per chiamare mia madre. Allora ha detto ‘Dario, Daria’ ed è nato così Aria”..

Una curiosità che probabilmente non tutti conoscevano su Asia Argento, che la stessa ha raccontato svelando un’altra parte di sé e della sua vita. Specie per chi la segue con tanto affetto.