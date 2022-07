Alvaro Morata e Alice Campello sui social svelano il sesso del quarto figlio

Svelato il sesso del figlio di Morata e Alice Campello

In queste ultime settimane Alvaro Morata e Alice Campello stanno provando emozioni davvero molto intense. E no, non facciamo riferimento alla fine dell’avventura del calciatore con la maglia della Juventus. Piuttosto dell’arrivo del quarto figlio per la coppia. Con delle tenere immagini hanno annunciato la gravidanza: “Baby 4 is coming”, ovvero “Il quarto figlio sta arrivando”, hanno scritto emozionati. Notizia che ha fatto il giro del web ed entusiasmato tutti!

Nelle scorse ore Alice Campello e Alvaro Morata hanno postato un nuovo aggiornamento, rivelando ai fan il sesso del bambino. A quanto pare la coppia aspetta la prima femminuccia: “Principessa ti stiamo aspettando”. Oltre a queste parole anche delle immagini. Alvaro tiene in braccio sua moglie Alice e insieme attraverso un fumogeno di colore rosa annunciano con gioia l’arrivo della loro piccola.

Nei giorni scorsi, tra l’altro, attraverso il box delle domande qualche utente curioso ha chiesto se avessero già in mente dei nomi per il quartogenito. Tra i nomi in lista ci sono Bella, Vittoria e Lia, ma a quanto pare ad Alvaro Morata piace anche Africa. Se fosse stato un maschietto, invece, a entrambi sarebbe piaciuto Federico o Santiago. Alice Campello e suo marito, però, si stanno prendendo del tempo per riflettere e scegliere il nome più adatto per la loro bambina.

Ricordiamo che Alvaro Morata e Alice Campello hanno già tre bambini: i gemellini Alessandro e Leonardo e il piccolo Edoardo. Novella2000.it e Novella2000 si congratula ancora con il calciatore e l’influencer per l’arrivo del quarto figlio, che come dicevamo sarà una femminuccia.

Le notizie non sono terminate…

L’addio di Alvaro Morata alla Juventus

La Juventus non ha esercitato il riscatto per tenere Alvaro Morata, così il giocatore farà ritorno in Spagna, sponda Atlético Madrid. L’ex numero 9 bianconero (numero di maglia finito ora sulle spalle della punta Dušan Vlahović) ha salutato i tifosi e i suoi compagni e tutti coloro con cui ha lavorato durante la sua permanenza in Italia. Questo l’accorato messaggio:

«Una delle cose più belle che mi sono capitate nella mia vita è stata avere l’opportunità di indossare questa maglia, ma ancor di più avere la possibilità di far vedere ai miei figli cosa vuol dire “Juventus” come forma di vita e questo lo porteranno sempre nel cuore. Edoardo è nato a Torino e sono orgoglioso di questo».

Ci ha tenuto a dire Alvaro Morata prima di ringraziare pubblicamente tutti:

«Grazie a tutti i miei compagni, staff e direttori, ai magazzinieri, fisioterapisti, medici e tutte le persone che lavorano dietro le quinte tante ore per noi…grazie di cuore siete persone meravigliose! A voi tifosi grazie mille per il vostro sostegno e una cosa è chiara: ho sempre difeso questa maglia con tutte le mie forze e sarò sempre juventino. Grazie di tutto, FINO ALLA FINE».

Ad accompagnare queste meravigliose parole un video che racchiude le immagini del calciatore con la casacca della Juventus insieme alla sua bellissima famiglia. Si conclude così l’avventura in bianconero di Alvaro Morata, ma c’è chi spera che non è del tutto finita e che un giorno potrebbe esserci il suo ritorno.

Novella 2000 © riproduzione riservata.