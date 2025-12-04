A seguito delle voci di presunta crisi con Alice Campello degli ultimi giorni, Alvaro Morata rompe il silenzio. Cosa sta accadendo tra il calciatore e la modella.

Le parole di Alvaro Morata

Negli ultimi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Alvaro Morata e Alice Campello. Si mormora infatti che il calciatore e la modella stiano vivendo un nuovo periodo di crisi e ad alimentare i pettegolezzi ci ha pensato il giornalista spagnolo Javi Hojos, che confermando il nuovo presunto distacco tra i due, ha affermato:

“Posso confermarlo. Stanno attraversando una crisi. Si amano tantissimo, non ci sono terze persone. Non ci sono stati tradimenti, si amano. Ma all’interno di questa situazione di ritorno e riconciliazione, stanno attraversando una crisi. Non vuol dire che la loro relazione sia arrivata alla fine. Entrambi stanno lottando per la famiglia e i loro figli”.

Naturalmente queste dichiarazioni hanno fatto il giro del web e così adesso a decidere di rompere il silenzio è stato lo stesso Alvaro Morata. A raccogliere le dichiarazioni del calciatore è stata Alexia Rivas, collaboratrice del programma El tiempo justo. Stando a quanto riferito, l’attaccante del Como ha assicurato che tra lui e Alice Campello non ci sono stati tradimenti, smentendo dunque le teorie che parlerebbero di terze persone alla basa della crisi. In seguito la Rivas, parlando dello stato d’animo di Morata, ha aggiunto: “Mi dice che sta bene e che non gli importa cosa dice la gente“.

Ciò nonostante però pare che il calciatore non abbia voluto né smentire né confermare la rottura con la Campello, lasciando dunque intendere che al momento i due starebbero ancora cercando di recuperare il loro matrimonio. Non resta quindi che attendere per saperne di più sulla questione, con la speranza che presto giungano liete notizie.

