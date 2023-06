NEWS

Andrea Sanna | 13 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola, Marco Mazzoli affronta Gianmaria Sainato

L’Isola dei Famosi è ormai agli sgoccioli eppure non mancano dinamiche, che spesso e volentieri vedono protagonista Marco Mazzoli. Lo speaker de Lo Zoo di 105 si diverte spesso a intervistare i suoi compagni d’avventura e in questi giorni a essere stato messo sotto torchio è Gianmaria Sainato.

Insieme al modello ha parlato di tanti argomenti, dall’orientamento sessuale alle sue precedenti storie d’amore avute. Insomma diciamo che Gianmaria si è piuttosto “sbottonato” sul suo vissuto. Marco Mazzoli, però proprio a proposito di Sainato ha detto che gli avrebbe svelato di aver finto in un altro programma a cui ha preso parte in passato:

“Tu hai detto di aver finto in un altro programma e che non eri così ricco. Hai detto che non facevi davvero quella vita. Che poi a prescindere da ciò ci sono tanti ricchi farlocchi. Gente che magari ha il nome pomposo, ma in realtà è tutto diverso. I trapper hanno portato questa moda di ostentare e cercano di copiare lo stile americano con gioielli, soldi e macchine di lusso”.

Dal canto suo Gianmaria Sainato (che già ha svelato quanto guadagna al mese) ha spiegato la sua a Marco Mazzoli. Ha detto di aver sì vissuto in un certo modo ma di essere cambiato dopo essersi visto. Di aver capito che il mondo del lusso è finto e questo l’ha portato a vivere una crisi e dirsi che stesse sbagliando tutto. Così è venuto fuori il vero Gianmaria: “Io non ho vissuto in una famiglia ricchissima come molti pensano. È molto normale e sono voluto tornare alle mie radici in un mondo che mi faceva stare meglio”.

Nel suo discorso con Marco Mazzoli, Gianmaria ha anche dichiarato di volersi circondare di persone vere ed essersi allontanato dal patinato e fasullo. Ha così ribadito di dire no a cene in cui venivi invitato solo se ti comportavi o vestivi in un certo modo: “Ho iniziato ad avvicinarmi al mondo reale. Per le amicizie ho messo un filtro e ho fatto bene. Adesso ho trovato persone genuine e normalissime che mi appagano”.