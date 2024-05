Kasia Smutniak ai David di Donatello con la figlia Sophie (che è la copia del papà Pietro Taricone)

Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Maggio 2024

Grande Fratello Premio David di Donatello

Per i David di Donatello, Kasia Smutniak si è presentata in compagnia della figlia Sophie. In tanti hanno notato la somiglianza con il papà Pietro Taricone

Ai David di Donatello hanno partecipato anche Kasia Smutniak e sua figlia Sophie. In tanti nel vederla hanno notato l’incredibile somiglianza tra la ragazza, oggi 19enne, e suo papà Pietro Taricone.

Kasia Smutniak e la figlia Sophie

C’era grande attesa per i David di Donatello, evento che si è tenuto il 3 maggio. Oltre la pluripremiata Paola Cortellesi (che ha fatto anche una speciale dedica a sua figlia Laura), alla serata hanno preso parte altri importanti volti del cinema come Kasia Smutniak.

L’attrice ha calcato il tappeto rosso dei David di Donatello, ma non era da sola. Al suo fianco abbiamo rivisto la figlia Sophie Taricone, oggi 19enne. Le due già in passato sono state immortalate al Festival di Cannes lo scorso anno e al Festival del Cinema di Roma nel 2022.

Kasia Smutniak ha voluto condividere ancora una volta un evento di tale portata insieme a sua figlia Sophie, nata dal matrimonio con Pietro Taricone. L’ex gieffino come noto è scomparso tragicamente nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute. Di anni ne sono passati tanti e Sophie oggi ha una somiglianza davvero fortissima con il suo indimenticabile papà. Hanno gli stessi tratti del viso, lo stesso sorriso e anche alcune movenze che lo ricordano incredibilmente.

LEGGI ANCHE: Un importante giornale avrebbe ritirato foto ambigue di due famose attrici: il rumor di Dagospia

Nel vedere Sophie è stato inevitabile per tanti il paragone con il padre Pietro Taricone, proprio per la grande somiglianza tra loro. Ecco qui alcune delle immagini che la ritraggono invece insieme alla sua mamma Kasia Smutniak. Le due si sono mostrate emozionate e sorridenti davanti ai fotografi, lì pronti a immortalare il momento.

Storia Instagram Kasia Smutniak con la figlia Sophie Taricone

Quel che è certo è che Pietro Taricone anche attraverso questi piccoli momenti continua a restare nella memoria di tutti. E non potrebbe essere altrimenti.

Tornando alla serata, Kasia Smutniak si trovava in lizza per la statuetta con il documentario Mur. Si trattava, esattamente come per Paola Cortellesi, del suo debutto alla regia. Con il suo progetto ha denunciato il muro eretto in Polonia per contrastare l’immigrazione bielorussa.