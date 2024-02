Amadeus sui fischi a Geolier dopo la vittoria nella serata delle cover: “Li ho trovati ingiusti”

Sanremo

Andrea Sanna | 10 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Stamattina in conferenza stampa Amadeus ha commentato la reazione da parte della platea dell’Ariston così come sui social per il primo posto raggiunto da Geolier durante la serata delle cover: “Mi dispiace sempre quando sento fischi verso qualcuno“.

Amadeus sui fischi a Geolier

Il primo posto di Geolier ieri durante la serata delle cover a Sanremo 2024 ha generato non poche polemiche nel corso di queste ore. Mentre il rapper ha commentato l’accaduto, anche ad Amadeus è stato chiesto un parere durante la conferenza stampa odierna in vista della finale.

Tra le varie domande ovviamente si è fatta luce sull’accaduto e Amadeus ha spiegato il suo punto di vista in merito ai fischi rivolti al cantante ieri sera. Il conduttore e direttore artistico si è detto particolarmente dispiaciuto riguardo all’accaduto, ma di non avere avuto modo di incontrarlo perché era già andato via. In ogni caso ha spiegato che avrà modo di salutarlo più tardi e fare con lui quattro chiacchiere.

Queste le precise parole di Amadeus in sala stampa questa mattina per i fischi a Geolier:

“Mi dispiace sempre quando sento fischi verso qualcuno. Lui è un talento molto amato. La somma dei voti di ieri, se è risultato primo, è stato votato. Nella storia del Festival l’Ariston ha contestato, il disappunto ci sta. I fischi li ho trovati, nei confronti di un ragazzo di 20 anni, ingiusti per lui”.

E ancora Amadeus ha aggiunto a tal proposito: “Ci era rimasto male, è un ricordo che non dimenticherà mai. Con i suoi amici ha costruito bene l’esibizione ed è piaciuta molto a chi li ha votati. Ha solo fatto il suo mestiere. Non l’ho potuto incontrare dopo, lo vedrò oggi ma è un ragazzo forte“.

Così dunque Amadeus ha risposto a chi gli ha chiesto cosa ne pensasse della vicenda che ha coinvolto Geolier.