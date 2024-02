Amadeus mette un punto alla polemica su ‘Il ballo del qua qua’ con John Travolta: “Non è stato costretto”

Sanremo

Nicolò Figini | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Durante la conferenza stampa di questa mattina, in occasione della terza puntata del Festival di Sanremo 2024, Amadeus ha risposto alla polemica che riguarda John Travolta e “Il ballo del qua qua“.

La risposta di Amadeus su John Travolta

Nella giornata di ieri John Travolta si è esibito in una gag insieme ad Amadeus e Fiorello durante il Festival di Sanremo 2024. L’attore americano ha danzato “Il ballo del qua qua“, ma il mattino dopo è stato riferito che la star avrebbe negato la liberatoria per ritrasmettere le immagini.

Nel corso della conferenza stampa, quindi, ad Amadeus è stata posta un domanda in merito e lui ha risposto assicurando i giornalisti che tutto quanto è stato organizzato alla luce del sole in collaborazione con la stella hollywoodiana:

“John travolta è stato avvistato di tutto e non ci sono stati tranelli e non è stato costretto. Aveva condiviso tutto quanto, sapeva ogni cosa che sarebbe successa. Fa parte della comicità far fare a personaggi ultra famosi cose che non farebbero mai.

In passato con Fiorello sempre John Travolta aveva fatto il delfino per terra. Sul momento magari non ha più gradito la gag del cappellino, ma non è un problema. Pensavamo potesse funzionare 10 e ha magari funzionato 8 per l’espressione di John. Nessun tranello, però. Non facciamo polemica e concentriamoci sulle cose belle del Festival”.

In seguito Amadeus ha anche raccontato che è stato proprio John Travolta a contattarlo perché aveva voglia di prendere parte a Sanremo 2024. Una volta arrivato “gli autori sono stati in camerina da lui per spiegargli per filo e per segno cosa sarebbe successo“.

A quanto pare l’attore ha firmato un contratto “con una serie di vincoli e ha messo delle clausole. Erano vincoli legati alla diretta“. Questo quanto rivelato in conferenza stampa da Amadeus e gli altri presenti.