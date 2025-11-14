Nel corso di una recente intervista, Lorenzo Licitra rivela di aver sofferto di bulimia e di essere stato vittima di odio sui social. Ecco il racconto dell’ex vincitore di X Factor.

Il racconto di Lorenzo Licitra

Era il 2017 quando Lorenzo Licitra vinse X Factor, riuscendo a battere anche i Maneskin. Da quel momento la vita del giovane cantante è cambiata e nel corso degli anni per lui sono arrivate diverse soddisfazioni. Proprio in queste ore il tenore siciliano è tornato a esibirsi in tv, partecipando al concerto in occasione dei 90 anni di Luciano Pavarotti. Nel mentre Lorenzo ha rilasciato anche una lunga intervista a il Corriere e nel corso della chiacchierata ha fatto luce su alcuni aspetti dolorosi del suo passato. Licitra ha infatti raccontato di essere stato vittima di odio sui social e di aver sofferto di bulimia. Questo il forte racconto, che ha spiazzato tutti quanti:

“I ‘no’ più dolorosi sono stati per il mio aspetto fisico. Ricordo ancora il giorno in cui la mia insegnante di canto, dopo un concorso, mi chiamò e mi disse: ‘La giuria ha detto sì per la voce, ma no per l’immagine’. Prima di quel momento non avevo mai pensato di essere grasso. Certo pesavo 107 chili, 40 in più rispetto a oggi, ma essendo molto alto non credevo fosse un problema. Quel commento mi aprì una voragine”.

A quel punto, come specificato, Lorenzo Licitra è finito nel vortice della bulimia. Oggi però l’ex vincitore sta bene e in merito dichiara: “Come sto ora? Bene, è passata. Ma non nego che ancora oggi temo di poterci ricadere. Per questo sono molto attento alla mia alimentazione, ma soprattutto ai momenti no che mi fanno sfogare le frustrazioni nel cibo. Una grande alleata è la musica, mi fa stare bene”.

