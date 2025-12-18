Con insistenza si sta parlando del possibile ritorno in Rai di Amadeus. L’azienda si è esposta con un comunicato ufficiale che ha rivelato come stanno davvero le cose. Scopriamo insieme cosa è emerso.

Amadeus torna in Rai?

In questi ultimi giorni, come scritto su Dagospia, si sta parlando con grande insistenza del ritorno di Amadeus in Rai, addirittura in coppia con Fiorello. Sarà davvero così o si tratta solo ed esclusivamente di rumor?

Stando alle indiscrezioni emerse, pare che proprio lo showman siciliano stia pensando a un format per poter rilanciare Amadeus in Rai. Ipotesi che circola sul web e che ha scatenato i social e le testate web in generale. Peraltro si è detto anche, come si apprende da Hit su Affari Italiani, che ci sarebbe stato un ritorno graduale sul primo canale, con altri progetti dedicati invece alla seconda serata su Rai 2 e non solo. Ma al momento sembra essere solo un sogno, per l’appunto.

Con un comunicato, infatti, la Rai ha smentito in maniera ufficiale tale possibilità. Almeno per ora.

“In merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni – si legge in una nota ufficiale – pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell’azienda”.

Quindi stando a questo comunicato oggi il ritorno di Amadeus in Rai non è assolutamente previsto. Un annuncio che quindi va a smentire i numerosi pettegolezzi che continuano a circolare.

Per ora quindi non sembra esserci alcuna possibilità di vedere Amadeus in Rai, ma chissà che le cose non possano cambiare in futuro. Per ora il presentatore proseguirà la sua avventura su Nove e vedremo se ci saranno altri progetti (come le apparizioni a Mediaset di recente) che lo vedranno protagonista.

