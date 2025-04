Come è andata a finire con i guanti di sfida della puntata numero quattro del Serale di Amici 24? A ottenere la vittoria è stata la coppia formata da Amadeus e Lorella Cuccarini.

Amadeus e lo show con Lorella Cuccarini

Il guanto di sfida tra i maestri della scuola di Amici 24, nella puntata di questa sera, è stato vinto da Amadeus e Lorella Cuccarini. Il giudice si è esibito insieme alla maestra di canto sulle note di “Mamma mia” di Guè e Rose Villain.

Il successo è stato assicurato e infatti coloro che dovevano votarli, ovvero i professori rimasti seduti al loro posto, hanno scelto questa coppia. Anche il pubblico in studio è andato in visibilio e tutti li hanno acclamati.

La maestra e il giudice hanno cantato e ballato, ricevendo i complimenti da parte di tutti. Anche Maria De Filippi stessa si è mostrata stupita di quanto appena visto e ha espresso tutto il suo entusiasmo: “Ma veramente, non me l’aspettato. Lorella lo sapevo ma tu no“.

Una volta decretati i vincitori, poi, la puntata è potuta andare avanti con altre performance da parte dei concorrenti. Questi momenti sono utili per stemperare un po’ la tensione che si viene a creare nel corso della gara, non solo tra gli studenti ma anche tra gli insegnanti di Amici.