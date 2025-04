Le showgirl di Ne vedremo delle belle, in settimana, si sono sfogate in merito alle valutazioni dei giudici

Carlo Conti ha mostrato un nuovo video preso dal dietro le quinte di Ne vedremo delle belle in cui le showgirl si sono scagliate contro la giuria. Ecco tutto ciò che è successo.

Lo sfogo a Ne vedremo delle belle

La puntata di Ne vedremo delle belle di questa sera è appena iniziata e già è ricca di scontri e risate. Le protagoniste si sono esibite sulle note di “Rumore” di Raffaella Carrà e in seguito hanno cominciato con le esibizioni.

Ma non sono mancate anche alcune liti in settimana e che sono state mostrate da Carlo Conti con delle clip. Possiamo menzionare quella tra Valeria Marini e Angela Melillo. La prima è sbottata:

“Qui tutta un’accusa e una aggressione. Io vi rispetto, siete voi che non rispettate me. Se non vengo alle prove è perché ho dei gravi problemi. Chi sei per giudicarmi?“.

LEGGI ANCHE: Emanuel invia un guanto di sfida a Daniele ma Alessandra Celentano non ci sta e si sfoga: “È stata una cattiveria”

Ma il conduttore non si è fermato qui e poco dopo ha mandato in onda anche un altro video in cui alcune showgirl di Ne vedremo delle belle si sono sfogate contro la giuria. Veronica Maya ha affermato: “Quando si tratta di me si vota non so che cosa“. Laura Freddi ha esclamato: “La giuria non mi guarda“. Infine, Patrizia Pellegrino si è buttata giù: “Secondo me faccio un po’ pena“.

Mara Venier ha reagito difendendo le sue idee ma la questione è caduta subita, anche perché le concorrenti stesse hanno detto che stavano parlando in generale e non di lei nello specifico. Insomma, tutto si è risolto al meglio e la puntata finale è potuta andare avanti in tranquillità.