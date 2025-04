Tra i guanti di sfida della quarta puntata di Amici 24, ovviamente non poteva mancare anche quello tra Anna Pettinelli insieme a Cristiano Malgioglio. La maestra di canto e il giudice del Serale hanno fatto divertire tutto il pubblico.

Cristiano Malgioglio si esibisce con Anna Pettinelli

La scorsa settimana, Anna Pettinelli si è trasformata in Shakira per il nuovo guanto dei professori e il risultato è stato davvero esilarante. A far sorridere il pubblico sono state le reazioni di Amadeus in giuria e di Rudy Zerbi, che si è messo le mani in testa incredulo di fronte allo spettacolo.

Questa settimana le cose cambiano ancora perché la professoressa di canto della scuola di Amici 24 è entrata in studio insieme a Cristiano Malgioglio. La maestra ha voluto omaggiare il collega e ballare con una simpaticissima esibizioni delle sue mentre il cantante intonava una delle sue canzoni.

Secondo voi come se la sono cavata Cristiano Malgioglio e Anna Pettinelli? Purtroppo non hanno vinto la sfida e hanno dovuto cedere l’onore ad Amadeus con Lorella Cuccarini!

Vi ricordiamo che le repliche di Amici 24 possono essere viste in streaming su Mediaset Infinity oppure su Witty TV, dove sono presenti tutti gli altri programmi condotti o prodotti da Maria De Filippi. Continuate a seguirci per scoprire chi dovrà uscire dal talent alla fine della puntata tra i concorrenti.