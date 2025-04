Dopo un lungo periodo di pausa, Sangiovanni è tornato anche ad Amici 24 come ospite della quarta puntata del Serale. In studio è stato accolto da Maria De Filippi e ha cantato il nuovo inedito “Luci allo xeno“.

L’esibizione di Sangiovanni ad Amici 24

Sangiovanni si è preso un lungo periodo di stop per pensare a se stesso dopo la scorsa edizione del Festival di Sanremo, ma anche alla sua musica. Sui social aveva scritto un lungo messaggio nel quale aveva espresso la sua voglia di stare meglio e di voler uscire dal brutto periodo che stava vivendo:

“[…] Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’. Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima”.

Sembra proprio, per fortuna, che ce l’abbia fatta e ora è tornato più forte che mai. I fan più accaniti lo hanno già visto esibirsi da Fabio Fazio sul NOVE a Che Tempo Che Fa.

Oggi, 12 aprile 2025, ha però fatto ritorno dove tutto è iniziato e Maria De Filippi lo ha accolto con grande entusiasmo e lo ha applaudito per poi abbracciarlo.”Bellissimo, grazie ragazzi. Non sapete quanto ho bisogno di sentire il vostro calore“, ha esclamato il giovane cantante al pubblico.

Dopo una breve chiacchierata con la conduttrice, Sangiovanni ha cantato il nuovo singolo “Luci allo xeno“, che il pubblico sembra avere molto apprezzato.