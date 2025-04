In un’intervista l’ex allievo di Amici Briga ha raccontato un curioso aneddoto su Papa Francesco: “Era il mio vicino di casa”.

Briga e l’aneddoto su Papa Francesco

In occasione del nuovo progetto discografico “Nun piagne”, Briga ha parlato a Il Fatto Quotidiano anche di Papa Francesco. Nell’intervista realizzata da Andrea Conti il cantautore romano ha citato il Santo Padre, defunto una settimana fa, perché gli è stata posta una domanda sul suo matrimonio.

LEGGI ANCHE: Fiorello si presenta a sorpresa al concerto di Jovanotti e ci regala uno show tutto da ridere (VIDEO)

Non tutti sanno forse, ma Briga si è sposato in Vaticano, dunque il giornalista ha voluto sapere da lui: come mai proprio lì? Ripensando anche alla morte del Papa ha chiesto se ora quel ricordo lo emoziona. Da qui la risposta dell’ex allievo di Amici, che ha commentato:

“Sono nato e cresciuto a Piazza Adriana, San Pietro è il mio palazzo di fronte e il Papa è il mio vicino di casa”, ha esordito Briga nel suo racconto. Poi ha aggiunto ancora: “Tutto questo fa parte delle mie radici culturali e della storia di Roma. Mi ricordo che Papa Francesco, il giorno che ci siamo sposati, ci ha fatto pervenire due benedizioni personali che custodiamo a casa”.

Un aneddoto molto speciale, che Briga e sua moglie Arianna terranno per sempre nel loro cuore. Non è scontato e nemmeno banale, ma Papa Francesco aveva davvero un pensiero per tutti e queste parole ne sono un’altra chiara testimonianza.

Ora che il Pontefice è venuto a mancare, tutti questi racconti tornano a galla, così come accaduto per Briga.

Come detto, il cantante oggi è sposato con Arianna. Una storia la loro che è molto apprezzata anche sui social. Numerosi fan infatti commentano spesso i loro video di coppia e quando si sono sposati le loro foto sono diventate virali sul web.

LEGGI ANCHE: Amanda Lecciso frequenta Iago García? Una foto sembra confermarlo

Briga e Arianna sono una coppia affiatata e unita. Lui è rimasto colpito fin dal primo momento della sua solarità, onestà e sincerità. A FQ Magazine l’ha definita una ragazza atipica e di una bellezza disarmante. La prima volta che si sono conosciuti è rimasto colpito dal suo sorriso, che poi l’ha fatto innamorare. E proprio questa bellissima storia è stata suggellata dal matrimonio e da quel ricordo di Papa Francesco legato a questo momento così importante della loro vita.