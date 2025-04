In queste ore ore Stefania Orlando, rispondendo al commento di una fan, ha lasciato intendere che ci sarebbe una frequentazione in corso tra Iago García e Amanda Lecciso. Ecco cosa sta accadendo.

La rivelazione di Stefania Orlando su Iago García e Amanda Lecciso

Nella casa del Grande Fratello è nato un feeling speciale tra Iago García e Stefania Orlando. L’attore e la conduttrice si sono infatti particolarmente avvicinati e c’è così chi ha insinuato che potesse nascere del tenero tra i due. Dopo aver lasciato il reality show però Iago e Stefania sono tornati alle loro vite di sempre e pur restando in ottimi rapporti sembrerebbe che al momento tra loro non ci sia altro che una bellissima amicizia. In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Tutto è iniziato quando un’utente ha commentato un post della Orlando, affermando come Amanda abbia rivelato di avere un interesse proprio per García. A quel punto è arrivata la reazione di Stefania, che ha lasciato intendere che l’attore e la Lecciso si starebbero frequentando. Queste le dichiarazioni della presentatrice in merito: “Lo e so e sono molto felice per loro”. Ma non è finita qui.

Poco dopo la persona in persona è tornata a commentare, criticando il comportamento della Lecciso, “colpevole” a sua detta di aver tradito l’amicizia di Stefania Orlando. La conduttrice così è intervenuta nuovamente e facendo chiarezza sul suo rapporto con Iago García ha aggiunto: “Tranquilla signora. Iago ed io ci stimiamo molto reciprocamente ma non abbiamo mai pensato di andare oltre”.

Sembrerebbe dunque che al momento tra Iago e Stefania ci sia solo un grande affetto. L’attore, stando a quanto lasciato intendere dalla Orlando, starebbe dunque frequentando Amanda Lecciso e ai due facciamo un enorme in bocca al lupo.