Tra le indiscrezioni odierne si vocifera che un’amata coppia del GF avrebbe chiesto di poter avere un soggiorno gratis in un resort. Cosa hanno offerto in cambio? Delle storie su Instagram!

GF, la richiesta di un’amata coppia

Da Battiti Live e i suoi protagonisti a Temptation Island e il ritorno in TV di Alessia Marcuzzi su Prime Video. Sono davvero tante le notizie della giornata di oggi. E dopo il progetto top secret di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, un’altra coppia del GF sta facendo discutere.

C’è però da fare una premessa: al momento non sappiamo di chi si tratta e il pettegolezzo è da prendere con le pinze, dato che si tratta pur sempre di una segnalazione. Il rumor giunge da uno degli utenti di Amedeo Venza, che ha contattato l’esperto di gossip per informarlo del fatto. Ma che è successo? Pare che una coppia molto amata del GF tramite un loro agente o comunque chi lavora per loro, abbia contattato una struttura per avere un soggiorno di 10 giorni gratis. Nella proposta prevista anche la presenza di altre tre persone, in cambio di un pacchetto sponsor social (ovvero la pubblicazione di alcune storie).

Una richiesta però che sarebbe stata rispedita al mittente con un “no, grazie”. Come abbiamo detto, però, non è stata fatta menzione su chi sia la coppia del GF in questione. Ma ecco quanto segue:

“Mia cognata lavora al resort di Otranto e questa mattina un tizio li ha contattati per offrire un pacchetto sponsor di qualche storia, in cambio di un soggiorno per 10 giorni per una coppia amatissima del GF e per altre tre persone. Ovviamente la struttura ha declinato la richiesta”, si legge a proposito dei protagonisti del reality show.

La storia Instagram di Amedeo Venza sulla segnalazione di una coppia del GF

L’accaduto ha già fatto il giro dei social e ha suscitato polemiche e ilarità da parte del popolo della rete, che si è ritrovato a commentare una notizia come questa. A oggi non sappiamo i nomi dei due ex concorrenti del GF a che pare abbiano fatto una richiesta del genere e sarebbe inopportuno trarre delle conclusioni affrettate. Nel mentre però sul web c’è chi si è divertito a fare qualche nome.

Chissà se nei prossimi giorni usciranno altri dettagli sui protagonisti del GF che avrebbero fatto questa particolare richiesta al resort in questione!