1 I contratti dei cantanti di Amici 20

Sabato 8 maggio su Canale 5 va in onda la semifinale di Amici 20 e finalmente sapremo quali saranno i concorrenti che potranno accedere all’ultima puntata e chi invece dovrà lasciare la scuola ad un passo dal traguardo.

Attualmente sono 7 gli allievi ancora in gara che si stanno contendendo la vittoria. Parliamo di Aka7even, Giulia, Alessandro, Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Serena. Nel mentre però proprio in queste ore è arrivata una grande soddisfazione per alcuni volti del talent show di Maria De Filippi.

I cantanti di Amici 20 infatti, come da tradizione, hanno firmato i contratti con le case discografiche, e a breve pubblicheranno i loro primi album ufficiali!

Ma con quali etichette hanno firmato Aka7even, Deddy, Tancredi e Sangiovanni? Andiamo a scoprirlo.

Amici 20: Deddy firma un contratto

Tra i cantanti di Amici 20 a firmare un contratto discografico è stato Deddy.

Il giovane cantante è entrato a far parte della Warner Music Italy, che a breve si occuperà di far uscire il suo primo EP.

Ma cosa è accaduto agli altri artisti della scuola?

Andiamo a scoprirlo.